Recomanada pel Papa

Demana el Papa que es llegeixi amb atenció la carta de l'arquebisbe Carlo Maria Viganò, en què l'acusa d'encobrir les «presses sexuals» del cardenal Theodor McCarrick. Encara que l'atenció mai sobra, no en cal tanta: a l'arquebisbe se li entén tot. Els corresponsals al Vaticà –acceptats per Roma– destaquen la manca de proves documentals i la tendència antihomosexual de Viganò, però hi ha molt més profit a la lectura –fins i tot distreta– de la carta, adornada per més peces que el vestit cerimonial d'un Papa. (Per cert, la mitra de Francesc en la seva missa de Dublín era ideal).

En la lectura surten l'encreuament ideològic d'aquest arquebisbe conservador amb aquest Papa, al qual només dins de l'Església es pot dir progressista; deutes polítics que contreu un pontífex, no per la inspiració de l'Esperit Sant sinó per les tensions del conclave, des de l'aïllament fins a la fumata blanca; l'enfrontament retòric entre la parresia (entesa com parlar lliurement) i la hipocresia (el fingiment de sentiments contraris als que es tenen); el que desgasten a l'Esposa de Crist els criteris sobre l'avortament i l'homosexualitat.

És un text amb prejudicis antihomosexuals però en el qual es parla d'«homosexuals actius» (i en els vots eclesiàstics pesa més «actiu» que «homosexual») i d'«abusos homosexuals» (i fora de l'església pesa més «abús» que «homosexual»). Les descripcions de les festes amb seminaristes semblen germanes de les parties de Hollywood amb joves aspirants a actors. Per a lectors convencionals, el catolicisme comença al final de la carta amb la pregària «Maria, Mare de l'Església, resa per nosaltres!». No us perdeu aquests 13 folis i bon profit.