Sobre l'amor

Repassant unes notes memorialístiques, he trobat aquesta reflexió personal. La faig pública perquè se n'està parlant prou darrerament i per tancar aquest agost crematori. Ja tinc ganes que arribe setembre que, per a mi, continua sent el mes més dolç de l'any: per la llum melosa del sol, i pels sabors i els colors de les fruites de tardor. El text parla de l'amor, o millor, de què entenem per amor els humans ara com ara, i de com es fonen, quan no confonen, les relacions sexuals i les amoroses.

El reproduesc literalment:

«L'amor? De què parlem quan parlem de l'amor?, es preguntava fa anys Raymond Carver, el poeta i novel·lista americà. Se té ara la mateixa idea de l'amor que fa unes dècades? No. Parlem de l'amor quan es parla del sexe? No. Si mirem les pantalles, ara es parla obertament de sexe, un tema tabú en altres èpoques també tempestuoses; però, de l'amor de debò, se n'ha fet un misteri, o una cursilada. I del sexe? Què està passant amb el sexe entre la joventut?

Un conegut meu sol dir que, a mesura que ens mecanitzem i virtualitzem, ens transformem sense adonar-nos en una espècie mutant d'animals tecnològics, maquinitzats, robòtics, a poc a poc més primaris com a humans. Menys humans, i ja no gens humanistes. També diu que, com més intentem apropar-nos a la natura, més lluny n'estem. Tornant a Carver, parafrasejant-lo, també podríem preguntar-nos de què parlem quan es parla de sexe. Un filòsof d'ara diu que la gent ja no enraona amorosament quan es refereix a l'amor, sinó que brama, com les bèsties, a colps, a crits, o en silenci, quan les vísceres baixes se'ls encenen. Com bèsties salvatges, diu, que expressen el seu zel.

No és el mateix el zel de les bèsties que les gelosies dels humans. No és el mateix, però cada dia s'assemblen més, precisament perquè els humans ens anem bestialitzant, per tecnologies i maquinetes que portem a les mans. De vegades em pregunte com seran les relacions –sexuals, amoroses?– quan apareguen els robots domèstics d'aparença humana, i quan se'n fabriquen com a complement dels desitjos, els capricis o les soledats dels éssers biològics. Quins conflictes personals durà això? Sobreviurà la concepció de la parella familiar –tradicional o no– dedicada a la criança de fills? Ho pot contestar algú? Ara pense en les dues pel·lícules de Blade Runner, tot i que la primera en siga, al meu gust, la millor.