Treure o no treure els llaços grocs. Aquesta és la qüestió. A falta d'una polèmica –una serp d'estiu, que es diu en l'argot periodístic–, ens hem centrat en aquesta qüestió convertida ara ja en una batalla política. És molt greu que el debat polític s'hagi traslladat primer als jutjats i ara als carrers. El fet que no hi hagi una legislació concreta o una reglamentació clara sobre la presència de determinats símbols a la via pública ha comportat aquesta indefinició. Tot plegat no porta res més que a la confrontació. D'entrada a mi no m'agrada cap símbol. De cap mena. Però el que està clar és que fins que no s'apliqui d'una manera determinant una decisió sobre si hi pot haver símbols de caràcter polític al carrer, la bola de neu es farà més gran i les conseqüències són imprevisibles. Des de la Fiscalia tampoc s'ajuda perquè diu que no és delicte ni posar-ho ni treure-ho. Per tant, no s'hauria de poder denunciar res. Al final quedarà en un trist estira-i-arronsa entre els que posen els llaços i els que els treuen. S'hauria d'evitar de qualsevol manera una confrontació ciutadana. Si els polítics es volen enfrontar entre ells ja s'ho faran. De fet, viuen d'això, de la confrontació, no pas de governar ni legislar, lamentablement. El que hi ha d'haver és un respecte que ara no existeix. Ni per uns ni pels altres.