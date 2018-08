I el turisme, qué?

No fa gaires dies, a Barcelona en el mercat de la Boqueria uns paradistes varen decidir fer marxar un grup nombrós de turistes que no compraven res, només badaven, cosa que solen fer sovint els turistes; senzillament, destorbaven, i sí, sí, els varen fer fora del mercat. L'anècdota s'afegeix a un munt de notícies, fets puntuals, relats d'incomoditat, veus autoritzades o no que han omplert l'actualitat d'un estiu en què ara es qüestiona el turisme massiu, causant d'uns certs desordres.

Sembla que era ahir quan el desenvolupament econòmic del país es va posar la promoció del turisme com a objectiu de salvament del present i del futur. Tothom va córrer a fer els aparadors amb toreros i «manolas» com noves figures d'un pessebre que calia fer ben obert, acollidor, universal: la carta dels nostres vins va ser arraconada quan la sangria va ser descoberta i venerada. Molta cuina catalana va canviar els fogons per una vulgar hamburguesota. La gent es va afanyar a aprendre l'anglès perquè, ja se sap, els hem de fer contents. Que vinguin!! La marina d'aquest país i les seves lleis sobre l'urbanisme varen ser, al darrere de la febre, un campi qui pugui descarat i trampós; i tan fort va ser aquell envaïment pirata a les parcel·les, i tan feble era la vigilància, que tota aquella cosa mal acostumada ara torna a fer arrels, per estrany que pugui semblar: som a l'any 2018 i arran de mar sonen els noms ja fatídics de sa Conca, el Golfet, Aiguafreda, Llançà, i qui sap si un etcètera d'infraccions i martingales. A les torres de guaita no s'hi veu cap autoritat.

Tornem al mercat de la Boqueria. Volíem que vinguessin turistes, i ara resulta que en venen massa. Ben mirat, allò que hi ha succeït aquest estiu ve a ser un petit Fuenteovejuna, memòria d'una obra de teatre clàssic, en què els executors varen actuar unànimament i aquesta consciència col·lectiva els va justificar: faltava l'autoritat.

Les ciutats obertes al turisme tenen un amable poder de convocatòria, unes excel·lències en moltes coses, unes mancances en d'altres. Tot, absolutament tot, és fa més visible, més propens a ser notícia, és a dir menys propici a la privacitat. S'escau aquí una observació de Marta Pessarrodona: «les ciutats esmolen els sentiments». Si reben turisme, tot s'accentúa més. Un turista nord-americà, i operador de cinema per a més detalls, va opinar sobre Barcelona que la veia com un plató, que podria començar per la Sagrada Família, i va dir que ni la productora Metro-Goldwyn-Mayer hauria pogut fer una ciutat tan espectacular. Aquest enlluernament té alguna cosa a veure amb una visió que va escriure Vázquez Montalbán: «la ciutat és l'escenificació moral i poètica del capitalisme salvatge».

Les ciutats, i al darrere d'elles el país, són la circumstància propera que acull el nostre creixement en civisme, convivència, construcció del present i del futur i moltes coses més. Un pensador va dir que una ciutat sempre és a mig fer, com allò del got a la meitat, mig ple, mig buit. Tota ciutat amb turisme massiu ha de reflexionar més. Tenir-ne una sobreabundància, com de totes les fonts de riquesa, comporta un esforç de planificació, no perdre el nord, atendre sàviament la convivència, un repte vàlid tant per a residents com per a transeünts. Quan una ciutat és envaïda, encara que li sigui un benefici, els sentiments s'esmolen més. I mai s'hauria de fer vàlida aquella dita: hostes vingueren que de casa em tragueren.