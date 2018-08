Turquia, la cuina mare de totes les cuines

A Turquia els caravanseralls (de l'àrab karawan saray, turc kervansarayi) constituieixen alhora una hostatgeria per a caravanes, lloc de repòs i restauració i de trobada, una mica com els alfòndecs dels catalans medievals, origen de les actuals fondes. Són, per tant, un indret privilegiat on hi circulen les espècies i ingredients d'arreu, les novetats alimentàries i les cuines: de la Xina –d'on varen venir els raviolis, que encara es mengen a Turquia en forma de manti– a Istanbul, i des del món àrab a l'Índia, el caravanserrall, lloc de confluència de cultures, resumeix l'obertura, pluralitat i esplendor de la cuina turca.

Potser els tres grans sistemes culinaris més importants del món són l'occidental representat per la cuina professional francesa, el xinès –amb els pobles de Xina i el sud-est asiàtic– i el turc, corresponent a l'antic imperi otomà, a la Turquia actual i a la seva àrea d'influència, que abasta una bona part de la Mediterrània –amb una cuina que, a través de Turquia, també entra en aquest rànquing d'excel·lència mundial–.

La cuina dels països de llengua o civilització turquesa (que inclou Turquia estricta i diverses repúbliques i pobles de l'Àsia Central i oriental com l'Azeirbadjan, el Turquestan, els turcmans de l'Iraq i fins als iogurs de la Xina) és una de les més il·lustres i fastuoses de la història. Ella sola constitueix un gran sistema culinari alhora amb profunditat històrica i geogràfica. Es, de fet, la mare –o la inspiradora d'alguns dels plats i noms de totes les cuines àrabs i de matriu islàmica, del Pròxim Orient a l'Europa oriental i central (de Grècia fins a Hongria), de l'Àsia central i caucàsica a Egipte, del Magrib i fins el Pakistan a l'India. Mots com chorba (sopa), xis kebab (broquetes, incloent el Döner kebab, l'ast vertical ara tan introduït entre nosaltres), köfte (mandonguilles), baklava, iogurt i altres, d'origen o natura turca, es troben en tots aquests territoris i fins més enllà.

Aquesta presència es deu, sobretot, a l'expansió fabulosa de l'imperi otomà i de la seva civilització que, a través d'Hongria, Àustria o Sèrbia, va arribar al mateix cor d'Europa. I aquesta cuina fabulosa i fastuosa es va agombolar al palau de Topkai, a Istambul, on encara es pot visitar la seva immensa i ben conservada cuina, amb els seus estris, així com el tresor incommensurable dels luxosos serveis de taula.

Els turcs, encara avui, donen una gran importància al menjar, com es pot veure, particularment a les grans ciutats, en una oferta fabulosa de tota mena de llocs de carrer i restaurants on és impossible no sucumbir a les temptadores ofertes, a totes hores del dia i amb tota mena d'estils culinaris: de les sopes als sis kebabs, de les pastes farcides al peix. Igualment, mercats coberts o a l'aire lliure, botigues i llocs de venda al carrer ofereixen tota mena de gèneres: fruites i verdures, peix i carn, fruits secs i llaminadures. La cuina dels otomans és, alhora, hereva de la contundència carnívora i làctica de l'alimentació estepària i asiàtica i dels caravanserralls i alhora dels refinaments de la cuina bizantina: de fet, els turcs són els hereus de la cultura gastronòmica del món clàssic, que també ens han transmès l'antic refinament de les termes romanes a través dels hammalar («banys turcs») encara plenament vigents.