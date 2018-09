Si jo tingués una escombra

àNGELA FERRER I MATÓ girona

Quantes coses escombraria! Faria una bona neteja! Escombraria tots els corruptes, els incompetents, els que cobren per no fer res, els jutges farcits d´odi vers la nostra terra i vers el que els convé, els pederastes, els maltractadors, els que s´atribueixen màsters inexistents, els que no estimen per igual tots els ciutadans que estan sota el seu regnat, els que viuen a costa dels altres, els que confonen dictadura amb democràcia, els que empresonen per idees... Us imagineu quina neteja? En català en diríem fer dissabte! I al capdavant dels governs (també per tot arreu) posaria gent justa, bona, trempada. Viuríem en una bassa d´oli. Algú em regala aquesta escombra màgica?



On sopem avui?

iris sala lleal vilablareix

Avui, com cada dimarts, anem a sopar a la presó de Figueres.

Com cada setmana, deixem el cotxe als peus del turó, entre altres cents i agafem el camí de pujada, amb els llaços grocs i el cor esperançat que aviat no calguin més sopars, darrere les reixes i dels murs de la presó.

Un altre cop, ens reunim en sopar de família democràtica, i entre xiulades, cançons i cassolades, acompanyem la Dolors, la Carme, els Jordis... i a tots els que han estat privats de llibertat, tan sols per pensar diferent i expressar-ho en veu alta. Com tots nosaltres.

Una vegada més, apropem el nostre cor, ple d´esperança als membres de la nostra família, que avui no podem sopar aquí fora amb nosaltres, perquè se sentin acompanyats, com ens hi sentim nosaltres. Amb el convenciment que en la propera sobretaula tots puguem sopar junts. Perquè estem convençuts que la veritat i la Llum, sempre, tard o d´hora, s´imposa per sobre d´aquestes presons de reixes, de cors i ments, tancades a la més absoluta llibertat de la qual tots tenim el dret de pensar diferent.



Puigdemont dona instruccions a Torra

francesc buixeda cabré santa pau

El «President» Torra, ha anat a Waterloo altre cop, per rebre instruccions del Puigdemont (investigat i fugit de la justícia espanyola), per la declaració unilateral d´independència del 27 d´octubre de 2017, suspesa per ell mateix segons després.

L´Estat es veu obligat a aplicar el 155 de la Constitució (uns 7 mesos), per tal de reconduir la situació catalana, que finalitzà el juny del 2018, en constituir-se el nou Govern de la Generalitat, després de les eleccions del 21 de desembre de 2017.

La situació no s´ha reconduït, ara tenim dos governs, l´anomenat Consell de la República, a Waterloo, possible Estat Major de Catalunya, i el Govern de la Generalitat, incrementant molt la despesa, en la situació econòmica com la nostra (l´endeutament en més de 76.000 milions d´euros, dels quals uns 57.000 milions es deuen a l´Estat), a més dels retards d´anys en abonar els ajuts de la Llei de la dependència i altres, els retalls a la sanitat, educació, i no entrem en el manteniment i execució d´infraestructures.

El govern independentista vol la república, o l´Estat proporciona més recursos o «marxem d´Espanya», tan fàcil, que ningú s´ha esmerçat a explicar-nos com i amb què?, no ho saben ni ells, però la qüestió és tirar-se a la piscina per complaure els 2 milions de seguidors, que, repetim, no és ni molt menys, la majoria de catalans.

Europa ens mira, i tant!, crec el món senser, fins on s´ha arribat i la tardor que ens espera!, cap país ens supera en incompetència. Davant la impossibilitat de la classe política de trobar punts de trobada per a ambdues parts, la ciutadania cansada i angoixada, demana a Europa, que ens ajudi a formar una mesa negociadora, fent de mitjancers d´aquesta trifulca, que és com la «marmota» repetint-se dia a dia, sense final.



És el color o l´excusa?

Lluís Torner i Callicó girona

A aquells i aquelles que, bé sigui amb caràcter professional o d´afeccionats, de joves, ens hem mogut dins l´art de Talia –el teatre– una de les primeres observacions que se´ns feien, era que no portéssim cap peça de roba de color groc, duia mala sort; d´ençà que un afamat autor i actor, teatral, del segle XVII, Molière, va morir en escena, portant una peça d´aquest color.

A partir d´aquí, podem trobar un munt de tradicions, de tota mena, i en molts països, en els quals portar una peça groga, majoritàriament un llaç, tenia simbolismes diferents, la majoria pacífics, en algun cas, fins i tot sentimentals.

A Catalunya, país ric en tradicions, es va decidir portar-los, d´ençà de l´empresonament dels dos Jordis, als quals en seguiren d´altres, sense cap altra pretensió que mostrar el desig de poder-los veure alliberats.

Per consegüent, pensàvem que el seu ús no hauria de comportar cap motiu de confrontació, el que volgués portar-lo que el porti i el que pensi diferent no. I ja està!

Mai hauríem pogut imaginar que el seu ús es magnificaria tant, fins arribar a provocar discussions, i darrerament fins enfrontaments violents, que no tenen res a veure amb el motiu inicial que en motivà el seu ús.

Ens fa por que, en certs sectors, s´utilitzi com a excusa, per atribuir-los altres raons que estan posant, en greu perill, la convivència ciutadana.

Pensem que fóra bo que, uns i altres reflexionéssim, posant-hi fre, abans la cosa no vagi a més. Encara s´hi és a temps. Les baralles no són mai bones. Pensem-hi. És el nostre parer.