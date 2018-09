Guerra al Vaticà

Un fil fi uneix dos pontificats en aparença tan oposats com el de Karol Wojtyla i el de Jorge M. Bergoglio: l'apel·lació a les masses –ja molt disminuïdes, com s'ha pogut comprovar a Irlanda–; els continus gestos mediàtics i la voluntat d'intervenir, de forma més o menys directa, en els grans debats polítics del moment: la crisi dels refugiats o la crítica velada als Estats Units, en el cas del papa argentí; el combat contra el totalitarisme comunista o la defensa de la vida enfront de la cultura de la mort, en el cas de Joan Pau II. Tots dos van arribar a la Càtedra de Pere mancats d'experiència romana. Procedien de mons llunyans, singulars des d'una perspectiva teològica i intel·lectual. La Polònia de la segona meitat del segle XX va ser una víctima sagnant dels dos grans totalitarismes europeus i escenari principal del genocidi que van patir els jueus. L'Argentina de Bergoglio és inseparable de la llarga experiència peronista i de les successives dictadures militars que van assolar el país austral. No podem deixar de banda cap de les dues variables biogràfiques: ni el fervor marià en què s'emparava el patriotisme polonès en la seva lluita contra la dominació soviètica, ni la cara del debat polític a Amèrica Llatina durant aquests últims cinquanta anys. El prim fil que vincula els dos pontificats se substancia a més no només en determinats trets psicològics, sinó en l'escàs coneixement per part dels dos pontífexs dels complexos entrellats de la Cúria, una feroç maquinària d'enfrontaments personals.

Si a Joan Pau II s'el va acusar d'haver-se recolzat en excés en la seva camarilla polonesa i en els anomenats «nous moviments» de l'Església, ja Benet XVI –el papa que no volia ser papa– de no saber governar la Cúria amb la fermesa necessària, a Francisco se li retreu haver caigut en el mateix error de Wojtyla, encara que en un sentit contrari: l'actual Sant Pare hauria confiat massa en el grup de cardenals d'orientació progressista que el va fer pujar al poder; en ocasions potser, com hem pogut comprovar amb l'escàndol sexual que ha suposat l'esclat del cas del cardenal McCarrick, fins a fregar la imprudència.

Però és obvi que no es tracta només d'una qüestió de confiança. El catolicisme viu una enorme fractura interior que aquesta setmana ha saltat amb tota cruesa a la llum pública, després de l'impactant «jo acuso» de l'exnunci del Vaticà als Estats Units, l'arquebisbe Giancarlo Viganò, que arriba a l'extrem d'exigir la dimissió del papa. No hi ha dubte que el salt endavant donat per l'oposició a Francisco té escassos precedents en la història recent de l'Església i implica a cardenals, bisbes, sacerdots i laics. La tàctica utilitzada seria la pròpia de les societats postmodernes, que es porta a terme a les xarxes i en els mitjans de comunicació. El creixement del laïcat en el si de l'Església ha suposat una major demanda de transparència, una mena de control democràtic sobre una realitat que, històricament, mai ho ha estat. Castigat per la fúria de la guerra cultural que enfronta conservadors i liberals, un catolicisme envellit es devora a si mateix. Si Francesc vol salvar el papat, no tindrà més remei que resoldre el desgovern curial i actuar amb contundència caigui qui caigui, progressistes o conservadors. I després haurà de cosir i recosir, molt més que fins ara.