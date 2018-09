La pulsió negra

Hi ha coses que semblen incomprensibles a aquestes altures de segle XXI. Que l'Estat (o potser el Deep State) encara no hagi acabat amb la pulsió més negra, la que encara poua i s'alimenta del franquisme quaranta anys després de la mort del dictador. Quan arreu del món occidental es governa i es pot controlar tot desmarcant-se de qualsevol lligam amb els dictatorets que han amargat la vida –per dir-ho suau– de les generacions que els precedeixen.

Cal estudiar per què continua aquesta violència, que en una primera instància és verbal, però que va anunciant sense treva que, de les paraules, passarà als fets. La premsa veïna –i alguna de pròpia– fa dies que parla de ferits que no existeixen, de violències inventades i d'una suposada fractura social que tampoc no hi és, mentre ignora les violències reals i palpables, inclosa la de l'1-O, que sempre venen de la mateixa banda. La gent normal vol viure en pau i sap perfectament que les urnes serveixen per dirimir qüestions difícils, justament aquelles que no tenen un consens fàcil. Les que volen debats, al Parlament i al carrer. La gent, voti el que voti, majoritàriament és demòcrata, per això a Catalunya el 80% avala el referèndum. L'Espanya franquista no desapareixerà fins que l'Estat (o el Deep State) no ho vulgui. Si no ho fa és com si necessités l'energia fosca, agressiva, primària i violenta del franquisme, aquesta pulsió irracional per mantenir unit i uniforme allò que, de natural, no ho seria pas. Com si el ciment enlloc de la democràcia, la comprensió i la convivència, fos aquesta violència somorta a punt de ser desvetllada en qualsevol moment. Això els catalans ho hem sabut sempre, però no només els catalans, tots els que no s'ajusten al patró.