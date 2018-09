Mercats virtuals

Anar al mercat local és una obligació quan visito alguna ciutat. Com visitar catedrals, monuments, parcs, museus. Veure, contemplar, conèixer els productes locals i, si es dona el cas, comprar-ne. És un plaer. Els mercats reflecteixen una part important de la cultura i els costums de cada territori. Fa anys, em va sorprendre que a una ciutat com Niça el peix encara es vengués en parades al carrer. Una de les impressions més fortes la vaig tenir al mercat principal d'Atenes. La carn exposada al públic sense nevera a 40º de temperatura, el peix en unes condicions inimaginables a casa nostra, motos circulant per dintre el recinte. No oblidaré mai l'olor (mala olor) que desprenia. Un dels que més em captiva és el dels dissabtes a Berna. Desenes i desenes de parades distribuïdes per l'encantador nucli antic de la ciutat, que és Patrimoni de la Humanitat. Passejant per les arcades o per la Bundesplatz, on es troba el Palau del Govern Federal. És com si a Girona les parades del mercat estiguessin cada dissabte a la Rambla i el Barri Vell, on se celebren les diferents Fires de Tots Sants. Aquest juliol, vaig veure, que no comprar, uns espectaculars ous de reig a 90 euros el quilo i unes tomates cor de bou a 8,5 euros: fidel reflex de la carestia de la vida al país helvètic.

La gent va als mercats des de temps immemorials, però no sé si dintre d'uns anys serà igual. Molts mercats, entre ells algunes parades del Mercat del Lleó a Girona, han introduït la compra per internet. Comercialment, és comprensible per adaptar-se a l'era de les noves tecnologies i segurament també als costums d'aquestes noves generacions que tenen Amazon i similars com el seu principal proveïdor, però socialment i culturalment és horrible. Les olors i la naturalitat dels productes no es poden virtualitzar. Ni les relacions entre les persones. Aquesta setmana hem conegut que el mercat d'Olot s'ha sumat a la venda per internet. La diferència és que a Olot la compra virtual no és perquè te la portin a casa, sinó per fer l'encàrrec, arribar i pagar. Com a mínim, la gent ha d'anar al mercat.