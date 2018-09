Millorar lA gestió dels menors tutelats

a inquietud ha predominat aquests darrers dies en el petit municipi garrotxí de Maià de Montcal per l'arribada de 20 migrants menors, d'entre 14 i 17 anys, que s'han instal·lat al mas Teixidor. La Generalitat, amb una gestió poc reeixida, ha practicat una política de fets consumats. Primer perquè no va avisar l'Ajuntament fins al mateix dia del trasllat dels joves i després perquè el centre havia estat obert sense el permís municipal. És més, l'alcalde va signar un decret de clausura provisional, malgrat que, de moment, roman obert, amb les conseqüències que això podria comportar. Després, tot han estat presses per informar i calmar els veïns sobre allò que s'hauria d'haver explicat abans. La transparència sempre és millor que l'opacitat.

El passat mes de març, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, demanava poder posar fil a l'agulla per poder donar resposta a les necessitats, atès que «està creixent de forma espectacular l'onada de menors no acompanyats». Un any abans, la mateixa Sindicatura havia alertat que les polítiques d'acollida eren «insuficients»: «S'ha ampliat el nombre de noves places, però d'una manera insuficient respecte al que està passant». El nou centre de menors de Girona acull ja el doble d'adolescents que quan va obrir el maig de 2017.

El tema dels menors tutelats és molt delicat. Des de finals de 2015 s'ha anat registrant un substancial increment de l'arribada de menors migrants a Catalunya, principalment provinents de l'àrea del Magreb. La xifra va augmentar el 2016, ho va tornar a fer el 2017 i aquest mes de juliol s'ha triplicat la quantitat de menors no acompanyats que han arribat Catalunya. Entre gener i juliol d'enguany, ja s'han atès 1.451 nois, pràcticament el mateix nombre que en tot l'any passat. El 2016 es van adoptar «mesures d'emergència», però han resultat insuficients. Catalunya és la tercera comunitat de l'Estat que rep més joves migrants, només superada per Andalusia i Melilla que, per raons geogràfiques, són les principals portes d'entrada. Es tracta d'adolescents que, en la majoria dels casos, arriben sense cap documentació. I, segons l'ONG Save the Children les seves oportunitats d'integració depenen molt de la comunitat que els tuteli: «El sistema es caracteritza per una altíssima heterogeneïtat en la protecció i els serveis oferts». N'hi ha que no suporten els règims als quals són sotmesos i prefereixen fins i tot viure al carrer en comptes de quedar-se als centres. I n'hi ha que desapareixen sense deixar rastre, amb la qual cosa el problema social d'aquests joves es multiplica. Per això, la Generalitat hauria d'haver gestionat amb més transparència el trasllat de la vintena de joves a un municipi petit com Maià.