a punt per a un nou curs polític

Un horari per tot l'any?

Si va de debò el no canvi d'horari –i no és només una operació propagandística d'una Comissió Europea mancada de prestigi i bufera– servidor aposta per mantenir l'horari d'estiu tot l'any. Sumat i restat, és el que més convé a un país amb un fort sector turístic. I mantenir-se en el fus horari del centre d'Europa, mentre França hi sigui no hi ha alternativa. Cert és que a Galícia els aniria més bé tenir l'horari de Portugal o de les Canàries. Ho va proposar el senador Anxo Quintana del BNG. En aquell moment es va considerar un greu atemptat contra la unitat horària d'Espanya, les susceptibilitats són molt altes.



La bombolla autoreferencial

Faig un sopar de treball a Tossa de Mar amb uns amics bastant ben formats i viatjats. Un d'ells em treu entusiasmat la notícia que hi ha uns països que ens reconeixen la independència. Faig cara d'haver-me perdut quelcom. Treu el mòbil i m'ensenya la notícia de VilaWeb: «Sèrbia i Kosovo negocien reconèixer la independència». Somric. Li dic al meu amic: «No home, no! Sèrbia i Kosovo van tenir una llarga i sagnant guerra que va acabar amb una declaració d'independència de Kosovo el febrer de 2008. Ara, i sota una forta pressió d'Alemanya, Sèrbia i Kosovo estan negociant que Belgrad reconegui la independència de Kosovo amb unes condicions que poden ser un vesper: canvi de fronteres i moviment de població. El nord de Kosovo, de majoria Sèrbia, es reincorporaria a Sèrbia i una part de Sèrbia de majoria albanesa s'incorporaria a Kosovo. Retocar les fronteres als Balcans sempre és delicat. Amb aquest precedent aviat es podrien qüestionar les fronteres de Sèrbia i Bòsnia. Bé, estimat amic, estem tan ficats en la bombolla del que vivim a Catalunya que aquest titular te l'has mirat des d'unes ulleres il·lusionades i voluntaristes. Però es tracta de quelcom diferent. Per cert, moure fronteres internes és quelcom tabarnià que no ens convé per res del món ni mirar».



Les municipals del 26 de maig

Aquest estiu, que és temps de tertúlia i més converses sense rellotge, he identificat diverses iniciatives de presentar llistes d'independents en diversos municipis. Molts cops aquestes potencials llistes provenen de persones vinculades a diferents partits polítics i que ara volen sumar entre diferents i ens diuen als partits: «Ja us ho fareu». Els partits hauríem de pensar en profunditat perquè estan creixent les llistes d'independents. Encara som a temps de refer algunes coses. Els ajuntaments sorgits de les urnes del 26 de maig tindran una representació molt fragmentada o unes poques majories absolutes basades en lideratges personals forts.



El repte de l'Eix Pirinenc

Torna a començar l'activitat al Congrés. És hora de veure si el Gobierno executa el pressupost aprovat d'aquest any. Cada cop estic més convençut que el desdoblament de l'N-II i el final de la concessió de l'autopista el 31 d'agost de 2021 -3 anys!- fa que ara el repte sigui reactivar obres absolutament aturades de l'Eix Pirinenc. Des de les variants d'Olot i Ribes de Freser fins al desdoblament de l'A-26 de Besalú a Figueres. El govern del PSOE encara no ha fet cap licitació d'obra pública a les comarques gironines. Té l'oportunitat de demostrar un canvi a millor en els quatre mesos vinents.



Bòsnia Hercegovina

Eleccions parlamentàries a Bòsnia el 7 d'octubre. Han estat posposades moltes vegades. La complexitat ètnica i els nivells de govern en aquest complex país fan especialment atractiu el seguiment d'aquestes eleccions.



Franco diners publics

Dijous es votarà al Congreso el Decret-llei per treure Franco del Valle de los Caídos. Que el dictador deixi d'estar sepultat en un edifici conservat per l'Estat i amb diners públics. Posar fi a una vergonya que fa tres decennis que s'hauria d'haver acabat. I alguns ens demanen votar no a fotre una coça al cul de Franco? El cervell és capaç de fer diverses coses alhora. Apliquem aquesta capacitat també a la política.