l periodista Joaquim Maria Puyal ha deixat les retransmissions de futbol. Aquesta és una època de canvis, en la qual molts refetents culturals desapareixen. Puyal ha estat un pioner a l'hora d'introduir, sense complexos, el catala en el món del futbol. Ha recuperat antigues expressions i ha defensat la normalitat que volia dir que, en català, es podia tractar qualsevol qüestió esportiva. Sense buscar la polèmica gratuïta ni tampoc atacant altres maneres de retransmetre -barroeres-, ha estat d'una elegància exquisida. L'estima per la llengua sense fer proclames polítiques, sinó, gràcies al bon ús de les paraules. La passió dels moments històrics i dels partits i les jugades que han marcat la trajectòria del Barça. Èpoques fosques, molt fosques i també les ben il·luminades dels últims temps. Puyal recorda al linguïsta Joan Solà, cadascú en el seu àmbit han estat puntals a l'hora de connectar la dignitat de la llengua en el dia a dia. Només amb l'ús quotidia és com la materia primera es modifica, s'enriqueix i es converteix en alguna cosa més que un objecte bonic. En el mateix comboi s'hi podrien trobar molts escriptors, Monzó, Pàmies, Serra, que, com Puyal, han modernitzat la comunicació en la ràdio. Es evident que la decisió de Puyal comporta una certa tristesa per als seus seguidors i per als que, durant dàcades, han relacionat els èxits i el fracassos del Barça amb la seva veu. Un relat que ha estat molt narratiu i ple de coneixements. Puyal ha creat un imaginari sonor que ha desplegat una gran empatia, sempre ponderant el que de bo i dolent hi ha en un esport, en el qual s'expressa una societat. El llegat de Puyal: la feina ben feta. Salut, mestre!