a passat un altre estiu. Les carreteres comarcals tornen a ser dels aborígens i dels treballadors itinerants. L'aigua dels gorgs s'ha encalmat; el llot s'ha dipositat al fons, com és natural. A les cuines dels restaurants costaners es treballa una mica més bé. El badoc universal, l'apressat de pam de platja i el fotògraf cec de mòbil han desaparegut del panorama. Quan les criatures reprenguin el curs escolar, podrem dir que tot haurà tornat definitivament a lloc.

L'any que som, però, l'estiu ha tingut una nota amarga. I no es tracta dels negats a mar (aquest aspecte fa part de la tradició de les vacances), ni es tracta dels incendis estivals. És la remor de fons dels que treuen llaços grocs amb navalles i la cara tapada. Les escaramusses, a tot arreu, no han disminuït. Les pintades, les agressions, fins i tot han enxampat l' Arcadi Espada fent grafits contra l'independentisme. S'imaginen, que Galinsoga hagués estat descobert amb un esprai, un cúter i un passamuntanyes? En fi: els presos polítics continuen tancats i els exiliats, a la seva manera, també.

La reentrada d'aquest setembre és diferent de la dels anys anteriors. El jutge Llarena està citat a comparèixer, a Bèlgica, el dia 4 de setembre. Però no hi anirà. Mig país se sentirà emprenyat i l'altre mig s'ho prendrà com una qüestió de testicles.

Després ve la Diada: tot fa pensar que serà calenta, amb episodis de violència espanyolista. L'Onze de Setembre ja no és una commemoració, i prou, de centenars de milers de ciutadans que estimen una llengua, una terra. I ja no es recolza en fets mig reals, mig somniats, ni passa, en essència, per la resistència cultural. D'uns anys ençà, la Diada és una demanda d'independència nacional, en tota regla.

De carambola tindrem el primer aniversari del Primer d'Octubre, jornada que no serà un oasi. Hi ha grups de parafeixistes organitzats que tenen accions preparades. I hi ha grups d'unionistes baixos de sostre que no se'n podran estar, de sortir a fer l'imbècil. El Primer d'Octubre va tenir una dimensió tan colossal, i el record és tan recent, que la xafogor de la baralla encara no ha tocat sostre.

I tot seguit, diuen els diaris, vindran els judicis als presos polítics. En qualsevol cas, les condemnes no tindran cap tipus de benignitat. Més d'un, si encara no ha caigut de l'arbre, s'esparverarà amb els anys de presó que els esperen a Dolors Bassa i a Oriol Junqueras, a Jordi Cuixart, etcètera.

La sensació d'aquesta reentrada és la d'arribar a un país realment nou. No pas millor que el país d'abans de les vacances, ni gaire pitjor, però, sigui com vulgui, la parada de l'estiu sempre s'acaba amb la represa de la rutina, la feina, casa nostra, l'armari. I és en aquest sentit, que hem retrobat un país nou, més nerviós i prou desorientat. Amb una classe política jibaritzada, sense distinció dels colors, a rebuf d'una ciutadania entre zombie i amb ganes de tabola. Un país que promet.