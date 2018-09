VACANCES DE PROXIMITAT

cabem d'encetar el mes de setembre. L'estiu s'està acabant i dintre poques setmanes entrarem a la tardor. Inici de curs i de temporada. Preparació de les Fires. I moment de fer projectes de noves activitats. Els que hem tingut les possibilitats de passar uns dies o unes setmanes fora de la ciutat ho recordarem amb certa nostàlgia. Però també amb agraïment per haver tingut la oportunitat de canviar d'aires i de gaudir d'un, més o menys llarg, contacte amb la naturalesa.

Uns ens hem acontentat amb un petit desplaçament dins el nostre mateix país, i fins i tot en el nostre entorn comarcal. Altres han buscat més llunyans horitzons. Visitant països exòtics i ambients molt diversos. Fins i tot potser hauran arribat als llunyans territoris polars. Ja hi ha qui somia en unes futures vacances en l'espai. Però sense necessitat de fer llargs desplaçaments podem gaudir d'una natura variada i acollidora en el nostre àmbit més proper. A pocs quilòmetres de la nostra ciutat ens trobem en les platges d'un litoral apreciat per gent dels més variats països, que es deleixen per passar-hi les seves vacances. I si ens abelleix més la muntanya tenim a dues passes el Montseny i una mica més enllà el Pirineu. I en un nivell més modest el Collsacabra i el Cabrerès.

Anys enrere, en un temps que els més vells podem recordar, els desplaçaments eren molt més modestos i les vacances molt més reduïdes. Moltes persones no havien fet mai vacances. Altres en feien, però les vivien sense allunyar-se de la ciutat i dormint cada dia en el propi domicili. L'esbargiment propi del qui n'hi havia somiat de tenir un segon domicili, o de passar una temporada en un hotel o en un apartament, era passejar els diumenges per la Devesa, o anar a fer un berenar de carmanyola a alguna de les fonts de la Vall de Sant Daniel. O arribar-se a algun dels santuaris, com el dels Àngels o el de Santa Afra, caminant. I ja apropant-s'hi amb el tren, pujar al Far, a la Salut, o amb una mica més d'esforç econòmic i de temps arribar a Núria.

El que ja es considerava cosa de famílies adinerades era aprofitar les vacances per fer cura d'aigües en algun balneari. Podia ser prop de Girona, com era el cas de Caldes de Malavella, Santa Coloma o Sant Hilari. Però disposant de més temps, més oportunitats pel desplaçament i també de més bona posició econòmica hi havia qui era client addicte a les aigües de Cestona, al País Basc. O als establiments dels Pirineus, que tant podien ser a la Cerdanya com a la Catalunya Nord. I fins i tot hi havia qui es podia permetre instal·lar-se una temporada a Vichy.

Hi havia persones que tot i gaudir d'una bona posició econòmica no podien deixar les seva ocupacions i per esplaiar-se una mica i mantenir un cert contacte amb la natura i l'aire lliure tenien una segona residència en les proximitats de la ciutat. Especialment aquest tipus d'estiueig tenia interès quan la ciutat estava emmurallada. Però fins i tot quan les muralles ja havien estat enderrocades i la ciutat s'estava estenent per l'eixample, encara es considerava com a centre urbà, l'espai que havia estat intramurs. Així, encara per una colla d'anys del segle vint es considerava molt positiu viure en una casa o un casal de la Força, el carrer de Ciutadans o la plaça del Vi. Així podem recordar com tenien la seva segona residència on passaven les vacances, o les tardes que tenien lliures algunes famílies ben conegudes en la Girona de les darreries del segle dinou i primers anys del segle vint. Aquest era el cas de l'arquitecte Sureda que tenia una torreta a Montilivi. La família Monasterio tenien la seva segona residència en el castell de Palol d'Onyar. El notari Roqueta havia transformat una masia de Palau Sacosta, en una mansió de vacances. El notari Saguer tenia una caseta prop de la seva indústria de la Font de la Pólvora. L'enginyer i industrial Carles Batlle tenia la seva segona residència a Palau Sacosta. L'industrial paperer Artero, successor de Balmes, tenia com a segona residència la torre de Can Balmes, situada en l'inici de la carretera de santa Coloma. La viuda Ventós, per prescripció del seu cardiòleg , passava temporada en una masia de Palau, per evadir-se del pol·len que desprenien els arbres de la Rambla, on tenia el seu domicili. La família de metges Muñoz i Casadevall tenien i encara tenen un casal a Sant Daniel, prop de la Font dels Lleons. També els Puig, industrials del ferro tenien casa a Sant Daniel. Més modernament també el doctor Bordas gaudí d'una gran masia a Sant Daniel, amb una àmplia i excel·lent perspectiva. També a Sant Daniel, i concretament darrere els absis de Sant Pere de Galligants s'hi construí una torreta, rodejada d'un graciós jardí, el Dr. Narcís Figueres. Actualment la torreta ha estat suprimida i tot l'espai que ocupava caseta i jardí s'ha convertit en els jardins públics que porten el nom del mateix doctor Figueres. Ran del camí que va del portal de Sant Cristòfol a la Font d'en Pericot, el dentista Siqués hi disposava d'una caseta, amb un espai verd, on hi passava algunes tardes, per oblidar per uns moments el seu treball més prosaic. Quan la muntanyeta de Les Pedreres era un rocam ben pobre de vegetació, i en gran part ocupat pels tallers de picapedrers s'hi edificà la torre de la família Bartina. I ben a prop d'aquella edificació que durant molt temps va ser un referent, hi tenien la seva segona residència la família Busquets. Una i altra d'aquestes edificacions ara s'han convertir en residència habitual. La primera de nous propietaris i la segona d'una nova generació de la mateixa família que la tenia com a segona residència. En el Poble Sec, on ara hi ha l'Institut Vicens Vives hi tenia la segona residència un altre metge Figueras, que residia al carrer Nou. Encara més a prop del centre urbà, en el que és ara carrer Emili Grahit, i sobre el paratge de la desapareguda Font del Rei, hi tenia una caseta amb un espai verd el ramader Romans. També hi havia alguna caseta amb jardí, com a segona residència al final del carrer de la Rutlla i a la barriada de Vista Alegre. Concretament en aquesta zona de Vista Alegre una antiga torreta amb jardí ocupava l'espai on, s'hi edificà la Clínica La Alianza, que es va inaugurar l'any 1945. Quan encara no havia arribat el moment de disposar de cotxe particular, els usuaris d'aquelles segones residències s'hi havien de traslladar caminant des dels respectius domicilis dels carrers de la Força, dels Ciutadans, de la plaça del Vi, de la Rambla, del carrer Nou, de la Rambla Pi i Margall... El tren de Sant Feliu facilitava acostar-se a Palol d'Onyar i a certa zona de Palau, baixant en l'estació de La Creueta. De totes maneres sempre era qüestió de caminar poc o molt. Exercici que també resultava saludable, especialment pels que portaven una vida sedentària. Després l'automòbil facilità els desplaçaments; però també fou la causa que desaparegués gairebé totalment la segona residència propera a la ciutat, i que l'estiueig comportés un desplaçament molt més considerable.