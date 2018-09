Com una actínia

A prop del súper del meu barri s'instal·la un captaire. Porta un carretó amb les seves coses i només diu «Hola, hola!». En el moment d'estendre la mà amb la rapidesa d'una actínia, aquesta bestiola aquàtica –suposo que és bèstia– que té tentacles amb boca que poden allargar, en una acció fulgurant, arreplega amb la mateixa rapidesa, un cop atrapat, o perdut, l'aliment. El captaire és bru, però no mulat ni andí, potser un romanès recremat, la intempèrie ofereix moltes possibilitats de redefinir la pell i tota la pobresa és bruna, encara que aquest pobre pot ser que tingui més rossos en el seu llinatge que Grace Kelly.

La imatge de l'actínia m'atrapa també a mi, camí del quiosc i de l'oficina de Correus, la qual cosa no és d'estranyar perquè el pas dels vianants davant el captaire té quelcom d'aquàtic, un ritme somnàmbul que continua, després, dins el súper o s'imposa als vianants de les dues voreres del carrer. En algun moment m'he girat a veure si emetien bombolles. Es diria que aquesta lentitud submarina és tant més gran quan més gran sigui la capa de realitat acumulada sobre el bussejador. Pura barimetria. Els ofegats de Líbia, de Mali, d'Eritrea, pertanyen, encara que no ho sapiguem, al nostre gremi, només que ells van patir un accident de sobrecàrrega bàrica. O de descompressió, que es produeix quan el captaire té la gosadia de gastar-se la nostra almoina en vi.

De totes maneres, el bru del súper no es va ofegar. Hauríem d'alegrar-nos-en doncs. I contribuir al fet que no se n'ofeguin d'altres. No sé si podem fer alguna cosa més, suposo que sí, perquè em recordo, en aquest instant, d'un passatge en una novel·la de Phil K. Dick que em va emocionar: un humà i un autòmat es fan confidències. L'humà explica que la seva dona pateix un càncer letal, però que no la pensa abandonar encara que ja no l'estimi. «Per què?», pregunta el robot. «Perquè la realitat presenta les seves pròpies configuracions i no queda res més que adaptar-s'hi», diu l'humà. «Déu el beneeixi», li contesta l'androide, i jo, en veritat, què puc afegir? L'hi preguntaré a Ana G. Obregón, que és biòloga.