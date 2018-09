Mals temps corren per aconsellar la pràctica de la tranquil·litat o la serenitat davant el batibull i terrabastall de notícies, informacions, contrainformacions i consignes que impedeixen pair, valorar o sospesar tal allau de fressa. Alguns per comoditat, d'altres per manca de criteri, i molts per haver renunciat a la pròpia consciència, queden a mercè de les últimes proclames, de les darreres informacions, WhatsApps o tuïts. La mesura de tot, el criteri a seguir no ve donat per valors incontestables com l'honestedat, la veracitat, la coherència, l'ètica, la justícia o el respecte, sinó pel que corre a les xarxes, pel que s'aireja als diferents mitjans de comunicació, pel que sembla que és el que la massa anònima vol.

El valor de la persona, fonament ètic de la convivència social, queda en segon terme. I tristament observem com es tensa la vida pública, com es radicalitzen postures fins a l'extrem de no reconèixer el dret a la diferència, el dret de pensar diferent, el dret de ser diferent. La societat no és uniforme, és plural i diversa com les persones que la componem, i no es pot oblidar mai que per sobre els interessos individuals o partidistes hi ha el bé comú i l'interès general. I caldria que tots els representants públics, del signe que siguin, anteposessin el bé comú a les seves apetències personals o de grup.

Hi ha massa fressa, massa desconcert, massa provisionalitat i manca compromís efectiu per actuar eficientment contra les xacres que fan possible la inexistència d'igualtat d'oportunitats, la manca de respecte als drets humans o simplement l'oblit de totes aquelles persones que tenen problemes per causes tan diverses com estar malalts, no tenir feina, no disposar de pensions suficients, o no gaudir d'habitatge digne. La bandera més important per la qual tots hauríem de treballar és el respecte a la dignitat de totes les persones, pensin com pensin, des de l'òptica de treballar per una societat més justa, inclusiva i cohesionada. I per això caldria deixar de banda moltes consignes lleugeres, moltes arengues interessades, massa tuïts o missatges, i dedicar més atenció i temps a les persones que tenim al voltant que no pas a les xarxes socials anònimes o interessades. I la serenitat segur que ens ajudarà, tot evitant precipitacions i ocurrències de cada moment.

En una societat complexa i plural com la nostra és imprescindible el respecte a la diversitat, la diferència i el pensar divers per salvaguardar el be comú i una convivència harmònica i solidària. I això és possible, malgrat el maniqueisme i el monolitisme que alguns volen imposar.