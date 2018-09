Urdangarin, condemnat a llegir

Ha començat la croada per demostrar que Urdangarin no hauria d'estar a la presó. Ningú té cap dubte que les presons tindrien una estructura diferent, si els seus dissenyadors haguessin sabut que acollirien un dia membres de la Família Reial. L'entrada del cunyat del monarca en el segon grau dels presos comuns s'empelta d'una altra contradicció. El condemnat a gairebé sis anys pot ser un delinqüent, però en cap cas se'l pot associar a la vulgaritat. La seva trajectòria criminal es desenvolupa en un entorn VIP, amb iots, palauets i hotels de luxe.

Per alliberar Urdangarin abans que surti de comptes, cal accentuar la incomoditat del seu tancament. Es parla d'un «diminut pati», llevat que en multiplicar les seves dimensions supera els 130 metres quadrats, per sobre de la mitjana de terrasses visibles en aterrar. S'apunta a la instal·lació, en el complex consagrat en exclusiva a l'espòs de la Infanta, d'una cinta de córrer i una bicicleta estàtica. En tots dos casos, més enllà dels gimnassos casolans a l'abast dels seus compatriotes.

El sacrifici que arrossega Urdangarin només esclata en la seva esgarrifosa magnitud en llegir que «consagra el seu temps a la lectura». Impossible imaginar un suplici major per a aquest captiu. Els que hem hagut de devorar per obligació les seves obres completes, sabem que l'ordenació de paraules en un text queda lluny dels seus horitzons. L'aristòcrata dubtava si consagrar els seus millors anys a l'esquaix o al golf, però mai va pensar que la seva situació s'agreujaria fins al punt que la seva única opció seria un bon llibre. La prosa només seria una tortura semblant per a un Donald Trump. Un Urdangarin lector és el millor criteri per a l'excarceració exprés però, fins i tot els que pensem que la presó és indigna de l'ésser humà, ens cal que s'aclareixi amb detall si es tracta de situar de nou per sobre de la llei. No d'alliberar, sinó d'insultar.