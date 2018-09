Sentit d´estat

josep alayrach I vilella

Sentit d´estat és una frase que crec que els nostres polítics no entenen.

Sentit d´estat és el que a Alemanya va passar fa uns mesos. L´SPD alemany i el seu líder Martín Schulz van fer en un moment el que el país necessitava. Costés el preu que costés (i al Sr. Schulz li va costar la seva carrera política), per sentit d´estat van fer la gran coalició amb la Sra. Merkel.

Sentit d´estat és el que es necessita en aquest moment. Deixem de fer polítiques de Partit (i sé el que és, doncs he estat en un partit) Anem tots junts per que el país ho necessita. Fem que per respecte a les 2.300.000 persones que van anar a votar l´1 d´octubre de l´any passat i les mil i escaig (dispenseu que no sàpiga l´escaig) que van ser contusionats (per dir-ho finament) hagi servit per a quelcom.

Senyors polítics: Sentit d´Estat. Deixin de mirar només els seus interessos i càrrecs: Sentit d´Estat. Que els que estan a la presó o exiliats se sentin acompanyats. Que aquestes persones que estan pagant un preu tan alt serveixi per a quelcom.

Senyors polítics: Sentit d´Estat perquè la societat civil sí que en té.



Vull una democràcia sense caretes ni uniformes

Xavier Serra Besalú girona

La història de la democràcia ha patit moltes ensopegades. Com hem estudiat a l´Institut, des de la proposta potser ingènua i una mica elitista dels grecs del s. V aC fins avui dia, ha passat de tot: autoritarismes dissimulats, sistemes masclistes o patriarcals, populismes violents, etc. A la democràcia actual cadascú té un vot i té drets. I ho expressa sovint, amb l´ús de la paraula i sense armes ni instrumentalització de cap poder fàctic.

Per això entenc millor la meva cosina de l´ANC que un altre parent, proper als tarongets, que, emmascarat, uniformat de blanc i amb objectes contundents innecessaris, diu que és d´una «brigada de neteja». Què coi neteja? A ell no l´entenc: la meva cosina es mou amb la cara descoberta, de dia i amb un somriure. Potser rebrà, com jo vaig rebre l´1-O, però ella sí que ha entès que hi hauria d´haver llibertat d´expressió, de paraula, d´elecció. I que la violència destructiva mai la volem la gent de bé.

Quan els ultres escridassen contra els drets, la democràcia emmalalteix, al menys la del s. XXI, la que volem els catalans.



Gales d´Anglès sense punts liles

pere ESPINET COLL ANGLÈS

Hem fullejat els actes de les Gales 2018. Tant la programació com la seguretat d´aquests actes són competència de les regidores responsables. Encara, a hores d´ara, estem pendents dels informes demanats, que van directament relacionats amb la seguretat, sobretot la dels infants i jovent.

No obstant això, parlant amb la gent del poble, hem trobat a faltar els punts liles en el programa, la qual cosa vol dir una informació que ens digués què cal fer en cas d´assetjament o violència sexual. Molts pobles de la comarca sí que han editat un fulletó amb un seguit de recomanacions i telèfons, acompanyat d´una polsera lila.

Estarem tots d´acord que donar a conèixer mitjançant un díptic els consells pràctics que cal seguir en situacions de violència sexual, totes les famílies estarien molt més tranquil·les en cas d´assetjament o violència sexual.

Només ens resta desitjar al poble, veïns i convidats unes bones Gales 2018.