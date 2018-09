A empentes i rodolons

Aquest estiu a Europa han passat coses bones i altres que no ho són tant. Les negatives són principalment dos i tenen a veure amb el Brexit i amb el drama dels refugiats. S'acosta el 29 de març de 2019 (data del divorci anunciat) i seguim sense un acord, encara que forçós és reconèixer que la culpa recau en el costat britànic perquè el govern de Londres no és capaç de posar un pla sobre la taula i tampoc aconsegueix posar-se d'acord en el que volen. Theresa May pilota un vaixell sense timó i els ministres li dimiteixen un darrere l'altre. El principal escull és que els britànics se'n volen anar però sense anar-se'n, és a dir, volen mantenir els avantatges de ser socis de la Unió Europea però sense els seus inconvenients i això no ho compra Brussel·les. El punt més complicat de la negociació segueix sent Irlanda del Nord. Si el Regne Unit deixa la UE també la deixa Irlanda del Nord, que és part d'aquest Regne Unit. Elemental, estimat Watson. I això exigeix posar una frontera amb la República d'Irlanda, que seguirà sent territori comunitari, una frontera igual que la que Polònia té amb Ucraïna i això posaria en perill els delicats Acords de Divendres Sant. És un assumpte que no té solució perquè és com l'embaràs, o s'està o no s'està i no hi ha termes mitjans. La bona notícia és que els britànics per fi se n'estan adonant i han començat a buscar discretament un acord temporal «a la noruega» (sense dir-ho) que els doni un any més de termini per arribar a una entesa. Això seria bo per a tothom.

L'altre assumpte que no progressa és el de la immigració irregular i sobretot la que ens arriba per la Mediterrània fugint de les guerres de l'Orient Mitjà i de la pobresa de l'Àfrica subsahariana. Amb l'agreujant que a la Mediterrània la gent s'ofega. La immigració irregular es barreja interessadament amb el terrorisme (com aquests dies a Chemnitz) i és utilitzada com un espantall pels partits populistes i nacionalistes aprofitant la crisi i les creixents desigualtats econòmiques, amb molt de mal per a l'estabilitat d'alguns països i per al mateix procés de construcció europea ja que posa en perill la supressió de fronteres interiors. Les xifres globals baixen (67.000 aquest any per 273.000 el 2016), però els corrents migratoris es desplacen cap a Occident en trobar tancada la ruta per Malta i Itàlia. Espanya ha rebut el 42% del total dels immigrants que aquest any han entrat a Europa per la Mediterrània. No són problemes que cap país pugui resoldre per separat.

Però no tot és negatiu. En els Estats Units estan farts de defensar-nos dels molts enemics exteriors que ens envolten, des d'islamistes terroristes a russos expansionistes (l'11 de setembre començaran a Sibèria unes gegantines maniobres militars amb 300.000 soldats, 1.000 avions i 900 tancs) en un ambient internacional que Moscou descriu com a «agressiu i inamistós cap a nosaltres». Per això Europa no ha pogut esperar més per enfrontar el problema de la seva seguretat. Com ha dit Jean-Claude Juncker «una Europa que protegeix els seus ciutadans és una Europa que vetlla per la seva seguretat: interior i exterior». I així, mentre es perfecciona la coordinació i interoperabilitat entre les policies del continent i s'estreny la cooperació entre serveis d'Intel·ligència, també s'avança en la creació d'una Europa de la Defensa compatible amb l'OTAN, aprofitant l'absència d'un Regne Unit que sempre l'ha objectat. El Tractat de Lisboa de 2009 (article 42-7) preveu l'assistència mútua si un estat membre és atacat i al novembre passat es va crear la PESCO, Cooperació Estructurada Permanent (només queden fora Dinamarca i Malta), que preveu desplegaments militars coordinats per a missions humanitàries i de pacificació, mentre nou països han decidit fer un pas més i posar en peu forces conjuntes per a operacions urgents, per a la qual cosa s'han creat a Brussel·les centres de comandament operatiu. I s'han assignat 13.000 milions d'euros per desenvolupar equips militars que d'una banda eliminin costoses duplicitats i per una altra ens facin menys dependents de la indústria militar nord-americana (cosa que ha irritat Donald Trump). En aquesta mateixa línia van les conclusions de la reunió de Meseberg entre Merkel i Macron, al juliol, que afirmen l'objectiu de desenvolupar una «defensa més integrada» i una «cultura estratègica comuna» que inclogui la fabricació conjunta de tancs i avions. Macron ha afegit aquesta mateixa setmana que en els pròxims mesos proposarà «reforçar la solidaritat europea en matèria de defensa mútua prevista a l'article 42.7 del Tractat de la UE» abans esmentat. Per Macron, el que està en joc és ni més ni menys que la sobirania europea. Té raó.

Són passos necessaris que Europa no s'havia plantejat en molts anys per dues raons: perquè va néixer com un projecte de pau resultat del somni de Schumann i de Monnet per evitar guerres al continent, i perquè des de 1945 hem comptat amb l'escut protector nord-americà. Era molt còmode. Però l'evolució de l'escenari geopolític, l'expansionisme rus, les crisis a l'Orient Mitjà i Àfrica del Nord, i la política aïllacionista i egoista de Trump («Amèrica primer») ens obliguen ara a replantejar-nos la nostra defensa com un assumpte vital. Ja era hora de fer-ho i de procurar de pas un major pes en la marxa del món. A empentes i rodolons Europa avança.