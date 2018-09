LIite(NA)tura (2)

Tenim una predilecció especial per la literatura i la natura. L'estiu ens permet, de manera especial, conrear aquestes nostres passions. Com? Doncs conjuminant i relacionant indrets amb textos literaris.

L'Empordà és, en aquest sentit, un lloc extraordinari per practicar aquest «exercici». Des de molts punts, s'escau recordar el que es preguntava Josep Pla en el volum El meu país: «Quina és la raó, quina és la causa que l'Empordà sigui un país de fascinació activa i molt vasta, que hagi meravellat tanta gent?»

Una de les respostes la podem trobar en el seu mateix volum: «En tot cas, el castell de Montgrí és el botó de la roda de l'Empordà, fins al punt que es pot dir que la nostra vida consisteix a anar voltant aquest castell per terra i per mar. Les muntanyes que el suporten tenen una nuesa mineral, però el seu perfil és d'una dolçor fascinadora. Són d'un color de coll de tórtora sobre un fons de farigola, morada».

Una altra, en L'Empordà, llibre de meravelles, de l' Antoni Puigverd: «L'amenitat del paisatge empordanès té unes constants recurrents: varietat de colors i de geometries als camps; clapes d'arbres, petits nuclis rurals sovint damunt d'una ondulació; i, de tant en tant, l'hort al costat d'un pou, unes figueres i un xiprer elegant i taciturn».

Els seus paisatges –acolorits, bonics, plens de vida– ens causen admiració. Sembla que sempre estiguin a punt per a donar-nos la mà i acollir-nos. Quanta literatura que suggereixen a tot aquell que s'hi apropa: «I quan tens a abast de mà/ aquesta terra florida,/ quant tot et cau a la mida/ i sents desig d'estimar, /et dius que la teva vida/ és un tros més d'Empordà» ( Montserrat Vayreda); «És molt senzill:/ respirar i caminar//mentre s'asclen les pedres,/fer-me un insecte ingràvid,/sobrevolar la terra.» ( M. Rosa Font); «Més que posseir-ho, poder i saber-ho gaudir» ( Ponç Pons).

I la llum. Quina meravella! «La tònica, doncs, general del nostre paisatge és la lluminositat. La bellesa resulta aquí de la fina qualitat de la llum, que resplendeix sense fer perdre la línia ni el color. No sabria interpretar l'ànima catalana el que no comprengués aqueixa virtut mediterrània que fa de la llum una claror» ( Pere Coromines).

I és que «L'Empordà sembla una Catalunya petita, com una bella mostra reduïda i acolorida de tot Catalunya» ( Carles Pi i Sunyer).

«Grans sintonies/ressonen pels paisatges/quan l'home estima» ( Enric Homet). Benvolgut lector: bon mes de setembre i bona lite(na)tura!