Un manifest vigent

Si internet fos un Estat, la Declaració d'Independència del Ciberespai en seria el seu text fundacional. John Perry Barlow, l'autor del Manifest, que va morir al febrer d'aquest any, va ser un dels tres fundadors de l'Electronic Frontier Foundation (EFF), la principal organització de ciberdrets. Darrerament aquest document que va presentar el 1996 a la cimera de Davos, el Fòrum Econòmic Mundial que aplega mandataris de tot el món, s'està invocant massa sovint per frenar els excessos que es produeixen en àmbits i mons diversos. Ell va veure internet com un espai de llibertat, on les veus silenciades durant tant temps podien trobar la seva audiència i la gent podia connectar-se amb altres sense importar-li la distància física. Tot i que va rebre crítiques aferrissades d'aquells que no tenien i encara no han adquirit arguments de pes per subjugar la Xarxa sota els seus interessos, titllant-lo d'utòpic i idealista, no van aconseguir aturar-lo. Des que va fundar L'EFF va impulsar campanyes a favor de la defensa de la neutralitat de la xarxa, la llibertat d'expressió, contra la censura dels governs i la transparència.

En aquesta declaració consagra l'autoregulació d'internet, la no interferència dels governs i la igualtat de les persones i les xarxes.

«Estem creant un món obert a tothom, independentment dels seus privilegis o prejudicis de raça, poder econòmic, força militar o el lloc de naixement. Estem creant un món on qualsevol, a qualsevol lloc, pot expressar les seves creences, sense importar com siguin de singulars, sense por de ser coaccionat al silenci o al conformisme». Barlow va ser molt valent proclamant a la seu del capitalisme allò que havia de ser internet, no una utopia ni una quimera, sinó un nou model de societat que ell veia urgent aplicar. La urgència continua i hem de seguir lluitant per aconseguir capgirar el sistema per injust, desigual i discriminador.