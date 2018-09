La veritat tecnològica

Les tradicionals màquines de la veritat, això és, els polígrafs, estudien la respiració, la pressió sanguínia i altres indicadors fisiològics per descobrir nivells d'estrès en aquelles persones que s'estan sotmetent a un interrogatori. Pel·lícules, sèries de ficció i programes d'entreteniment ens n'han mostrat el funcionament en nombroses ocasions. Com que aquests aparells resulten molt controvertits i no són precisos al 100%, els resultats que ofereixen, sempre controlats per un expert en l'ús d'uns equips que, a més, són bastant costosos, no són admesos com a proves irrefutables per la justícia de molts països. L'alternativa digital per arribar més lluny que els polígrafs es basa en gestos, moviments oculars, entonacions de veu, etc. Així, una combinació adequada d'intel·ligència artificial i realitat augmentada podria acabar amb la mentida, o, si més no, aquesta és l'ambiciosa hipòtesi de treball de diversos equips de científics, empreses i institucions que s'han entestat a combatre els enganys mitjançant la tecnologia per preservar la seguretat dels ciutadans de tot el món. La discussió ètica que es deriva de la innovació en qüestió és tan complexa com els mecanismes que cal aplicar per aconseguir aquest objectiu. Sigui com sigui, ja s'estan fent els primers passos en aquesta direcció a través de dispositius tan pràctics i assequibles com els smartphones i les ulleres intel·ligents.