L'augment de la sinistralitat a les carreteres ha creat una situació «d'emergència viària» segons els responsables del Govern. A Catalunya, el primer semestre de l'any, es van incrementar un 30% els accidents mortals i un 42% els morts respecte del mateix període de l'any anterior. A la demarcació de Girona l'augment de la mortalitat a les carreters va ser del 32%. L'estiu tampoc ha estat bo. Segons la Direcció General de Trànsit a tot l'Estat l'increment de les víctimes al volant durant els tres mesos d'estiu va ser del 15%. Hi ha un percentatge de l'accidentalitat que, evidentment, està relacionada amb l'increment dels desplaçaments provocat per la recuperació de l'activitat econòmica. Però hi ha factors de comportament que influeixen de manera molt directe en aquestes xifres. Per exemple: estem tan enganxats al mòbil que no en podem prescindir completament ni mentre conduïm. Hi ha un ampli consens en el fet que cal actuar per modificar aquest hàbit. Però hi ha un patró de comportament contra el qual cal prendre mesures d'una manera encara més enèrgica, decidida i urgent. I és que l'accidentalitat s'ha mantingut pràcticament invariable en els dies entre setmana mentre que s'ha disparat els caps de setmana i els dies festius. El model d'oci vinculat al consum de drogues i alcohol té greus conseqüències a molts nivells. Si hi ha un problema que està localitzat cal aprofitar-ho i focalitzar-hi les solucions. Per això resulta sorprenent que d'un temps cap aquí resulti tan difícil veure cap efectiu policial a les carreteres si circules de nit o matinada. El Govern s'apressa molt a declarar alarmes i no tant a posar-hi els remeis que té al seu abast tenint en compte que, tot i les possibles mancances de personal i pressupostàries, disposa de totes les competències traspassades.