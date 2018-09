Anem de botigues

Les ciutats fan un efecte civilitzador, començant per allò més quotidià i proper, com ara el comerç, amb la seva diversitat, una oferta ben barrejada. En aquest país el dia a dia dels encontres a l'àgora compta amb una institució fonamental que és la botiga; un establiment emblemàtic que ens arriba de molt lluny i representa una molt determinada activitat comercial. El món de la botiga és complex. Abans del regirament de l'economia moderna ser botiguer –entrar a formar part d'aquell món– venia per via de la naturalitat, moltes vegades de pares a fills, sense haver-ne de parlar gaire. Santiago Rusiñol va tenir un èxit grandiós amb la seva Auca del senyor Esteve perquè va tocar el pinyol d'una qüestió que formava part de l'ànima d'un important sector del comerç a Catalunya.

Girona havia sigut plaça forta en botigues, llavores que es va començar a dir-ne «petit comerç». Les botigues donaven un aire especial a la ciutat i també a les persones que les gestionaven; aquest tema, de gran abast humanístic, va ser tractat magistralment per Jaume Ministral al llibre Ciutat petita i delicada, on els gironins ens hi veiem identificats, com allò que diu: «els compradors trepitjaven capses, respiraven capses, nedaven en un mar de capses»; i tot Girona ja entenia quina era la casa de les capses. En una altra botiga de la Rambla, als primers temps de l'electricitat a Girona quan entrava un comprador s'encenia el llum de l'establiment i quan se n'anava, la botiga tornava quedar a les fosques. Ja s'hauria d'escriure la vertadera història i la riquesa de les anècdotes de les botigues de la ciutat. I, per descomptat, ara posem-nos seriosos, també, que ningú s'oblidi d'aquella renovació que varen aportar Pep Colomer i Francesc Gallostra, uns vertaders pioners que a partir dels anys trenta varen posar les arts aplicades a la modernització de les botigues.

Ha plogut molt. Més enllà de tot relat històric, anecdòtic i potser mític, cal prendre consciència que les botigues són absolutament necessàries al teixit urbà. Totes. Una ciutat necessita botigues sòlides, de llarga vida en estructura i en servei. Actualment a Girona es veu poca solidesa, en aquest aspecte. Hi ha molts establiments que se'ls veu fràgils. S'ha arribat a una situació que causa una certa estranyesa: avui al centre de la ciutat s'observa que moltes botigues no aconsegueixen una certa estabilitat. No és agradable veure tancar una botiga; aquesta és una afirmació feta des del punt de vista de ciutadà que creia en el poder social, educador, de l'urbs a peu de carrer. Parlem de l'ocupació de vendre a la menuda, de les botigues de coneixença i de proximitat. Quan veus tancar una botiga pots témer que la propera serà d'un senyor concessionari, invisible, que hi posarà uns dependents que cobraran un salari mínim i que això els eximirà de ser simpàtics amb els compradors. Hom pot esperar que botigues i botiguers, el dia que pleguin, ningú els trobarà a faltar, mai s'havien donat a conèixer.

Les botigues, com a façana molt visible d'una ciutat actual, necessiten que les autoritats, les assessories i les entitats dedicades a l'estimació i protecció conjunta de la civilitat i del comerç a peu pla, a la venda a la menuda, tothom ha de prendre consciència que el sector necessita una anàlisi seriosa. Sempre queda el dubte de si els comerciants que entren han sigut informats de la fragilitat actual i s'han assabentat que, instal·lant i obrint una botiga a Girona, poden acabar agafant-s'hi els dits. Algú els hauria de fer una sacsejada informativa: ja saps on et fiques? Aquí hauríem d'exigir alta claredat.

No sé si ja havia passat anteriorment: ara mateix, vull dir en el moment d'escriure l'article d'avui, a la Rambla de la Llibertat, a sota les voltes, de Girona, hi ha tres botigues tancades; i al carrer de les Ballesteries n'hi ha set. Per reflexionar-hi.