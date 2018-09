M´ha tret un pes de sobre

Jesús Domingo Martínez GIRONA

Vull, amb aquestes poques paraules, felicitar Maria Salip per la carta «Tornem amb Franco» que publicava el Diari de Girona el passat diumenge dia 2 de setembre. Felicitar-la pel que diu, com ho diu i, especialment, perquè m´ha estalviat fer-ho a mi. Fa dies que em deia: has d´escriure sobre el tema demanant que ens deixin en pau als que hem viscut els dos períodes i hem lluitat a fons per aconseguir el que tenim i perquè deixin en pau Franco i tots els que reposen a prop d´ell. Que descansin en pau. Gràcies Maria, amb la teva carta, m´has tret un pes de sobre i penso que també a molts altres ciutadans.



A Espanya no aprenen a governar, només a dictar

joan coll vila figueres

Ara el Sr. Sánchez diu, és igual qui ho digui d´Espanya, oferir un referèndum no sé què d´autonòmic, estatutari diguin-li com volguin. Aquesta gent no han après res de la història i molt menys del poble català, que com es veurá properament está dempeus. Encara s´imaginen que es troben al segle divuit. Castella és i serà castellana i res més. No volem unes molles com sempre. No, No i No (Ene O) volem un referèndum d´autodeterminació, aquesta paraula que només de sentir-la pronunciar ja els venen tots els mals i els fa aflorar el seu ADN molt peculiar que tots coneixem. Només cal ja autodeterminació i prou.



Carta al Molt Honorable Roger Torrent

joan giménez ràfols puigcerdà

Molt Honorable Senyor,

He llegit detingudament les seves atribucions com a President del Parlament de Catalunya i, la veritat, no arribo a entendre el seu comportament, entre altres, desatenent les indicacions dels lletrats, fent un ús partidista en les deliberacions i votacions de la Cambra. Les seves declaracions, dintre i fora de l´hemicicle. La veritat, segons la meva opinió, vostè, Molt Honorable senyor, hauria d´aprendre dels seus homònims del Congrés de Diputats, del Senat i qualsevol Cambra del Món Occidental. Com alcalde de Sarrià de Ter, dirigia el seu poble des del consistori, però al Parlament, vostè Molt Honorable Senyor, no representa el seu partit i sí el poble de Catalunya. La seva funció es, segons tinc entès: Ordenar el treball parlamentari, dirigir els serveis del Parlament, mantenir l´ordre de les discussions i del debat d´acord amb el Reglament i vetllar per mantenir l´ordre dins el Parlament i molt especialment no fer declaracions partidistes dintre i fora del Parlament. Com alcalde de Sarrià de Ter, podia dir el que volgués però com a President del Parlament de Catalunya, Molt Honorable Senyor, no ho pot fer. Llegeixi´s el reglament, per favor. Com he dit abans, representa Catalunya i no el seu partit.



Una proposta

juan carlos alonso anglada flaçà

Ja que la família no se´n vol fer càrrec del cadàver, seria interessant dipositar el que quedi del dictador genocida a un dels abocadors controlats per donar aliment a les aus rapinyaires. En tenen uns quants al costat del Valle, i a altres zones, com Extremadura on va fer construir piscines... I els voltors com Ell, i les àligues, com la del seu escut, podrien aprofitar una mica de carn (si en queda) i ossos, i créixer a plaer i «a la major glòria d´España».

No hi hauria baralles per anar a veure on és dipositat el «per la gràcia de Déu», tret que els seus veneradors siguin escatològicament (només trobaran femtes) franquistes, i bons escaladors.

Bona romeria, si ho intenten. Cara al sol i anar pujant muntanyes per trobar merda. Sort que a la muntanya no fa pudor... A la història fa una ferum enorme.

Bon descans a la resta del país, si pot, perquè seguirà buscant les víctimes a les cunetes, però, potser, s´hauria fet una mica de justícia...

P.D. Un record especial a Félix Rodríguez de la Fuente, que ens va ensenyar a conèixer i respectar els animals i especialment el «Buitre Leonado», l´«Águila Imperial» el «Quebrantahuesos» i tots aquests bells rapinyaires que podrien fer un vermut a la salut del dictador. Bon profit animalons i gràcies per fer la feina d´acabar amb allò que certs humans, espanyols, no van saber/voler fer.