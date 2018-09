Dinamita i «Skyline»

Tot navegant pel front marítim de la Costa Brava t'adones realment de les barbaritats urbanístiques que s'han arribat a fer en aquest país al llarg dels anys. Tenim, i hem de començar a assumir, un litoral sobresaturat de totxanes i formigó alhora que tenim un litoral espectacular pel que fa a paisatges únics però, malauradament, en la majoria de casos, tacats d'habitatges de vacances que realment tenen un ús molt limitat al llarg de l'any.

Seguint la costa t'adones de la veritable realitat, no sempre present en el dia a dia, perquè no sempre recordes la imatge d'un front marítim que no es veu igual des de terra. Cada estiu acostumo a fer l'exercici de passar per l'aigua per mirar la costa i cada estiu m'emporto el mateix ensurt en prendre consciència de les dimensions reals de l'ocupació urbana d'una costa molt i molt ocupada.

Fa anys a Mallorca varen fer una petita operació de maquillatge enderrocant amb dinamita alguns edificis sobrers, més aviat poquets. Allò va durar un estiu perquè a l'estiu següent ja és varen oblidar del macro pla de demolicions anunciades a tort i a dret. Aquí i ara que les necessitats urbanes municipals no són les mateixes que les que hi havia als anys 80 potser estaria bé que alguns ajuntaments –gairebé tots–fessin un petit raconet per destinar cada any part de les inversions a compensar propietaris i tirar a terra alguns grans nyaps urbanístics que més aviat esgarren la imatge de paisatge idíl·lic que tots tenim al cap quan pensem en la Costa Brava.

Pot semblar una barbaritat pensar en enderrocaments però ja veuran com tard o d'hora aquests s'inclouran a l'agenda de molts consistoris que vulguin millorar la imatge i l'«skyline» del seu municipi i al cap i a la fi una sobresaturació urbana del tot innecessària.

La pregunta que ens hem de fer és si cal un gran bloc d'apartaments per quinze dies l'any i si cal que aquests grans blocs d'apartaments trenquin la dinàmica del disseny urbà d'una manera brutal. No cal assenyalar ningú però ja els asseguro que la llista és molt llarga i estaria bé començar-la aviat.