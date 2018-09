La «reentré» a l'Empordà

L'estiu es va esmorteint en la setmana que s'inicia el nou curs polític. La conferència del president Torra, la tornada de les vacances de tots els dirigents polítics així com de la programació habitual en els mitjans de comunicació així ho certifiquen. Però la plena normalitat no tornarà fins l'endemà de la Diada, quan s'iniciï el curs escolar. És llavors quan l'estiu queda definitivament enrere i comencem a escurar els caps de setmana de setembre amb una espècie d'autoengany que fa més portable la tornada a la rutina.

En aquest impàs en el que la rutina encara no és ben bé la rutina però en el que l'agost ja és història, l'Empordà és segurament el lloc on més agradable es fa aquesta transició entre vacances i normalitat. Fins al punt de celebrar l'arribada d'aquest impàs. En la majoria del territori l'estiu s'esmorteeix tot esperant la tardor, però a l'Empordà, i especialment a Figueres, sembla com si la ciutat esperés aquest moment de transició per lluir tota la seva esplendor. Així com la majoria de ciutats amb vocació turística programen el bo i millor en el període estival, o bé esperen a la tardor quan tot ja està en ple funcionament, a la capital de l'Empordà és justament quan aprofiten l'impàs per lluir-se. És el període que comprèn els darrers dies d'agost i primers de setembre quan es mostra més agradable i s'obre a més visitants. Per als empordanesos s'ens fa molt més suportable l'acomiadament de l'estiu i el retorn a la normalitat.

I és que, com diria Gramsci, és quan l'estiu no acaba de morir i la normalitat no acaba de néixer quan sorgeixen els monstres. En el nostre cas, els monstres són l'Acústica i la Mostra del Vi de l'Empordà. Dos esdeveniments que llueixen al centre de la ciutat, que atrauen molts visitants, però el que és més important, que els figuerencs i els empordanesos viuen amb intensitat perquè se'ls senten seus. També són dos esdeveniments que han tingut la capacitat de ser intergeneracionals i que, per tant, són moments agradables en què gent de totes les edats es retroba.

L'Acústica d'aquest any ha estat un cop més un èxit de públic i de crítica, però més enllà de la qualitat o de les xifres d'assistents, el que més es valora és l'ambient que s'hi genera. Una atmosfera de «bon rotllo» intergeneracional gaudint del centre d'una ciutat que es gaudeix poc i que pocs esdeveniments saben provocar com ho fa aquest. La combinació de l'Acustiqueta i l'Acústica és clau per aconseguir que pares, nens i joves visquin junts l'experiència musical.

És difícil saber el sostre d'un festival que dona per finalitzat l'estiu musical al país.

Però és que just s'acaba de desmuntar l'Acústica i a la Rambla de Figueres ja es comencen a muntar els estands de la Mostra del Vi de l'Empordà, que se celebra sempre el cap de setmana següent de l'Acústica, el cap de setmana més proper a la Diada. Una Mostra que és sens dubte popular però que any rere any ha sabut professionalitzar-se i, igual que els vins de l'Empordà, ha guanyat en qualitat i ha esdevingut un punt de trobada per al sector. I això no és senzill, justament perquè es realitza segurament en el pitjor moment de l'any per als elaboradors de vi. En plena verema. Tot i així, cap vegada més és una mostra clau per entendre què està passant a l'Empordà vinícola.

Per als figuerencs i la gent de l'Alt Empordà, aquest dos esdeveniment són sinònim d'allargar l'estiu, de disfrutar del carrer i de les llargues tardes d'aquesta època de l'any però, sobretot, són sinònims de retrobament amb molta gent que no veuen al llarg de l'any i que inevitablement es troben a la Rambla o pel centre de la ciutat al llarg d'aquests dies. Per a algú que no sigui de Figueres, de ben segur que la rentreé se li ha de fer més dura. I és que molts esperem aquest dos caps de setmana seguits per escurar els darrers dies d'estiu.

I per si això no fos prou, coincidint amb la Mostra del Vi, a Castelló d'Empúries se celebra el Terra de Trobadors, el festival medieval de referència de Catalunya en el que la vila comtal es transforma per recrear el seu passat medieval. Una escapada imprescindible per a qualsevol empordanès.

Són dos caps de setmana llargs de dijous a diumenge que ens fan molt més agradable segurament un dels moments més durs de l'any, la tornada a la normalitat després de gaudir de les vacances. L'Acústica ja s'ha acabat però per tots aquests que heu tornat a la feina, encara esteu a temps d'acostar-vos a l'Empordà i gaudir d'una rentrée que no serà definitiva fins a la tornada a l'escola.