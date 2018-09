El Mestre Josep Fontana, un far republicà

A l'única persona que he tractat de mestre en la meva vida ha estat a Josep Fontana. Li tenia un respecte reverencial. Quan va venir Eric Hobsbawm a fer una conferencia a Barcelona el 2007 hi vaig anar entusiasmat. Un meu col·lega i amic historiador força conegut, aquell dia al final no em va acompanyar perquè deia que tenia coses a fer. I jo li deia: però si ve Déu a Barcelona i tu no aniràs a veure'l? I vaig publicar un article dient Eric Hobsbawm es Déu i Fontana el seu deixeble a la terra.

Veia de tant en tant Josep Fontana. No sé si era quan la revista Avenç em va mutilar sense avisar un article per ser massa anticlerical. Em va donar molts ànims i em va comminar a persistir. O un cop que em va cridar per què l'ajudés a solucionar un problema logístic de com organitzar una sortida amb un grup d'historiadors. O potser en relació a la meva voluntat d'escriure un llibre sempre ajornat. Un dia d'aquests al veure'm amb un llibre em va demanar que li ensenyés. El va obrir i va veure que el tenia tot guixat. Sempre guixo els llibres. I em va dir que com podria ser que guixés els llibres. Vaig pensar que no suportaria una esbroncada d'un del meus més grans referents. Al cap de pocs segons potser el veurem la cara, em va dir: «bé, també Vicens Vives els guixava». Ostres quin alleujament. No ho podia haver arreglat millor.

Al cap dels anys el 2008 li vaig demanar que fes la conferència de cloenda de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya Catalunya, el futur des de l'esquerra. Recordo que va ser una mica accidentada. Estava esperant el final de les jornades, ja molt cansat de tants dies, quan la directora em va venir corrents dient-me que hi havia un problema: que el ponent estava molt emprenyat amb la UPEC. Vaig anar corrents a veure el mestre. Aquest estava remugant coses com, que hi feia allí, de què havia de parlar, etc. Jo estava astorat, havia parlat amb ell i no havia detectat cap problema previ. Vaig dir el que vaig poder i quan va començar la conferència, es treu uns papers escrits i, com sempre ha fet al llarg de la seva vida, comença a llegir els 11 folis escrits amb notes a peu de pàgina. Un munt d'hores de preparació i tota una vida al darrera. Vaig entendre que Fontana era un home molt tímid i que vencia la timidesa amb un posat d'home falsament enfadat. La seva ponència acabava així: «El futur de Catalunya està, avui com sempre, en mans de l'esquerra, d'una esquerra que ha aprés de la seva experiència històrica que no ha de rendir-se». Pel 2018 vaig tenir una conversa per telèfon, ja no podia sortir de casa, em va dir però que una de les darreres vegades que va sortit va ser per anar a votar el 1-O, m'ho va dir amb orgull i emocionat. Fins als darrers moments no va perdre la seva capacitat insubmisa, de desafecte i insurreccional. Una lliçó per a tots. Josep Fontana, el mestre, ha estat i serà per molts anys un far a l'horitzó que ens ha guiat i ens guiarà pels camins amples de les alberedes del republicanisme fraternal.