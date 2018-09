Entorn dels llaços grocs

JOSEP MARIA BOSCH GIRONA

Vagi per endavant que, probablement, en aquest tema, s´ha estat massa exagerat i hauria estat millor que, de bon començament, s´hauria establert algun tipus de racionalització, pel que fa a on penjar els llaços.

Dit això, el que no es pot posar mai al mateix nivell és el que crea i el que destrueix, el que fa i el que desfà € en definitiva, el que és «siempre negatifo» i el que és «siempre positifo».

Per això, proposo que els destructors es facin constructors€ ja sé que no està al seu ADN, però, amb un xic d´interès i bona fe, es podria aconseguir.

Els dono unes idees: posar llaços blau cel (PP) o taronja (Ciudadanos), recordant la repressió. O dibuixar creus gammades, d´acord amb llurs ideologies. O unes pancartes amb frases famoses dels seus líders: «Losshh catalanesshh hacen coshash». «Somos sentimientos y tenemos personas humanas». «She is my friend». «A por ellos, oé». «Y quién te ha dicho a ti, que yo quiero que conduzcas por mi»? (amb veu que denota haver begut massa). O distribuir fotos dels seus mentors (Franco i José Antonio) i/o dels seus líders (Camps, Aguirre, Casado, Fdez. Diaz, González, Rato, Blesa, Aznar, Cifuentes, Cañas, etc.).

Probablement, si es fes així, la tensió disminuiria de manera exponencial.



Zona verda a Salt

leandro Aguilera

Aquest migdia m´han posat una multa al carrer de Prat de la Riba a tocar del carrer Francesc Macià. Resulta que a 25 metres d´on he aparcat hi ha una màquina per agafar el tiquet, he consultat l´horari i posava que entre les 13 i les 16 h no calia posar el tiquet, enlloc indica al panell que aquella màquina no és la de la zona verda. És més, tampoc hi ha cap indicador al llarg del carrer que indiqui que la màquina a utilitzar és una de concreta.

És una vergonya el fet d´haver de pagar per estacionar al carrer, però ja és de traca que a més a més s´aprofitin de la gent d´aquesta manera. Ja que l´empresa concessionària treu uns altíssims beneficis d´això a canvi de res almenys que tinguin la decència d´actualitzar les màquines perquè totes donin els serveis o almenys que estiguin ben indicats. Acabant amb l´empresa concessionària, si resulta que és per a gent amb minusvalideses, com pot ser que els que posen aquest tipus de multa no en tenen cap, de minusvalidesa?



El meu candidat, en Jordi Masquef

Marina Ramió Suñer Boadella i Les Escaules

Soc associada del PDeCAT en àmbit figuerenc i vull aclarir uns quants punts a causa que una pròpia carta meva que va sortir publicada ja fa uns dies a un altre mitjà diferent del que ara estic escrivint. Vull dir alt i clar que el meu candidat a Figueres per a l´ alcaldia, com ja deia en aquella mateixa carta, no és un altre que en Jordi Masquef, independentment, com diuen els rumors, que el mateix president tingui el seu candidat. Si fos cert, que no ho sé, el meu candidat, tot i ser per sobre de tot independentista i republicana, seguiria sent en Jordi Masquef. Primer punt clau de tot, és una persona que és de Figueres i coneix la gent de Figueres i sap de les necessitats de la seva gent i la ciutat. Simplement vaig demanar valentia, res més, però perquè el moment actual polític ho exigeix, però crec que en Jordi Masquef va passar per unes primàries en què, si el president Puigdemont tenia el seu candidat, s´hi podria haver presentat. Tot i que estic molt al costat del president Puigdemont però hi ha una cosa que no m´agrada, si és cert el que es comenta que ell vol posar els seus candidats i desbancar els actuals candidats ja triats per primàries del PDeCAT. No em sembla legítim i quan convé he dit el que no m´agrada del mateix candidat Jordi Masquef, també diré que si com es rumoreja el president Puigdemont vol posar també a Figueres el seu candidat a dit no és la forma correcta de fer-ho i no m´agrada. El que sí que ­demano al senyor Jordi Masquef és que si realment vol ser alcalde, lluiti i no es rendeixi i que demostri al mateix president Puigdemont si la rumorologia és certa, que és el millor candidat possible, cosa que jo n´estic convençuda, i que lluiti pel que vol i que no es rendeixi.