EL CAMÍ MÉS CURT

Fa un any de les tristes jornades del 6 i el 7 de setembre de 2017. Des d´aleshores, Catalunya està en suspens, perduda al seu laberint. El Parlament, tancat. Per què obrir-lo si sols s´entenen per queixar-se i repartir-se prebendes? No fan cap llei. Tampoc governen. El president convoca a un teatre la més selecta colla d´addictes. Es fa aplaudir dient, amb to i maneres de capellà postconciliar, els mateixos llocs comuns que enardeix els ja enardits i avorreix qualsevol que pretengui saber quins problemes pensa resoldre i ­quines millores socials proposa. No és un programa de govern. Sembla més la fàtua del pontífex de les diferents sectes processistes cridant a la guerra santa.

A més de vergonya, fa pena. Preocupa. Des de fa un any, acrediten insolvència i incapacitat. Aquells dies aprovaren dues lleis exemple d´ignorància legislativa i amb cap valor republicà o democràtic al contingut. Ni separació de poders, ni igualtat, ni llibertat ni fraternitat. Menyspreu i ignorància de la majoria social que no compartia ni comparteix la seva aventura. Continuen igual. Com la mainada, es queixen perquè els passa el que advertiren els juristes del Parlament: el seu deliri podia tenir conseqüències penals. N´està tenint. La reacció no és autocrítica ni reflexiva, és enrocament i rebequeria.

L´esforç del Govern espanyol per rebaixar la tensió és encomiable. Però no hauria d´ignorar la situació i qui la suporta. No n´hi ha prou invocant convivència i diàleg entre les parts. Un jutge ha llençat a la paperera la denúncia dels Mossos a 14 persones «sospitoses» de treure llaços grocs. Els Mossos s´han fet servir contra els que no estan d´acord amb la protecció que Generalitat i Ajuntaments donen als seus per apropiar-se de l´espai públic. TV3 i la seva ràdio, els mitjans concertats, les subvencions i la propaganda pública estan al servei de la causa separatista. Qui ha vist i qui veu la SER catalana! A l´Administració s´hi entra amb el carnet a la boca. El discrepant desapareix. La Generalitat, amb l´amant de la ratafia tot davant, sols representa una part dels catalans. Ignora i desempara la resta. És el camí més curt perquè les institucions i l´autogovern que costaren tant recuperar es perdin.