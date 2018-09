No és això, Sr. Sánchez, no és això

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

Soc persona tolerant i comprensiva i procuro buscar la part bona de les persones. Quan va substituir el nefast Rajoy vaig pensar que vostè seria una persona comprensiva i que es podria establir un diàleg cordial i fins i tot amigable amb Catalunya. Però em vaig equivocar. Vostè segueix el camí del seu antecessor de mal record. Com es pot parlar amb ànims d´enteniment mentre s´amenaça amb la imposició de l´article 155 de trist record? I més encara tornant a enviar a Catalunya els «piolins» que vostè sap o hauria de saber que només saben atonyinar gent innocent i veure rebel·lions on només hi ha justes rei­vindicacions? O que protegeix un jutge que manté empresonada gent innocent i vostè ho sap molt bé? I a més a costa de tots els espanyols li paga un advocat amb despeses milionàries sabent que no va obrar justament i tot Europa ho sap? Un diàleg ha de ser sense prejudicis, de tu a tu. En català diem: «Parlant la gent s´entén». Però clar, vostè del català ni en vol sentir parlar. Ha provat de reflexionar una mica per entendre Catalunya, com és la seva gent: treballadora, pacífica, comprensiva...? Li demano de tot cor que mediti sobre la manera injusta de tractar un poble que només vol justícia i comprensió. Soc professora i li asseguro que els càstigs porten mals resultats. No sé ni si llegirà aquesta humil carta però si ho fa mediti i rectifiqui i serà en el seu propi benefici.



És pluja o és odi allò que fa mal?

Xavier Serra Besalú Girona

Hi ha almenys trenta escoles i instituts que no tindran les instal·lacions a punt per educar com cal els alumnes. Molts més hem estat afectats per la ineficàcia dels darrers mesos. El conseller d´Ensenyament del nostre Govern, que és educat, ha dit que pot ser per les pluges o pel 155. Jo ho tinc clar: els del PP i els tarongets, que volen destrossar el sistema sanitari català, endur-se les empreses nascudes aquí, anul·lar la capacitat d´exportar, etc., van fer servir el 155 per intentat agenollar Catalunya. És el seu estil, és el seu projecte electoral: se´ls en fot que rebin també els seus, l´afany de vots populistes i el poder –per fer el mal– són inaturables.

Es van inventar crims, conflictes,... no és pluja, és que són dolents, senyor conseller. Dolents!



Prim Fullà, a Girona

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

S´acaba d´inaugurar una exposició de l´obra gràfica de l´artista Prim Fullà (Sant Pere Pescador,1932-2015) a la sala d´exposicions dels Amics del Museu d´Art de Girona. El dia de la inauguració van fer la presentació Jaume Torrent, l´editor de la revista Encesa Literària on es van publicar diversos articles sobre l´artista, i el cineasta Joan Mallarach, que va ser amic personal seu i ens va explicar la seva relació a Sant Pere Pescador. Les intervencions dels assistents van ajudar a conèixer millor la part artística i humana de Prim Fullà.

A la sala es pot veure tant obra gràfica on predomina la línia com d´altra on predomina la taca. Són formes figuratives que representen paisatges, figures humanes i animals. Obres en les quals destaca el seu dibuix personal i el gran domini en les tècniques del gravat. On es veuen la influència de la cultura clàssica que va tenir aquest artista. El documental que s´hi projecta permet de veure´l treballar i escoltar-lo. És una oportunitat per veure l´obra d´aquest artista que no és fàcil de poder contemplar gaire sovint.



La veu d'Espanya

Alexia Oliva Vila Santa Colona de Farners

El curtmetratge fet per promocionar el festival Temporada Alta de Girona endevinat la tecla. La veu d´Espanya agafa com a protagonista Amaia Romero, guanyadora d´OT, un home amb discapacitat en les cordes vocals com a presentador i destaca unes emoticones concretes que, sense dir res, ho diuen tot. Amaia aposta pels projectes que li importen, siguin grans o petits, però que expliquin alguna cosa que ella defensa, com ha dit recentment. Doncs així ha estat. Acabada de sortir d´un programa de TV1 i de participar a Eurovisió, de ser sobrenomenada com «Amaia d´Espanya» i que se la reconegui per la seva naturalitat i la seva defensa del feminisme, accedeix a cantar Soy rebelde de Jeanette per a un curt lloant la llibertat d´expressió en els escenaris. La famosa cançó de l´artista britànica va ser prohibida a Espanya durant el franquisme als menors de 16 anys perquè incitava a la rebel·lió, segons es deia. I ara la canta Amaia, ella, símbol d´alliberament, a sobre d´un escenari d´un programa anomenat La veu d´Espanya per a un festival català. Amaia, olé tu. Espanya lidera la llista d´artistes a la presó comptant amb 13, per davant de la Xina, amb 12, i encara està pendent el judici del raper mallorquí exiliat a Bèlgica. Espanya té un seriós problema amb la llibertat d´expressió. Gràcies, Amaia, per fer que tots ens n´adonem. El problema no el tenen La Insurgencia, Valtonyc o Catalunya. El problema està en l´Estat espa­nyol, en no entendre encara en què es basa la democràcia ni els drets fonamentals de les persones. I que l´art és a tot arreu, a dalt de l´escenari i a baix. En un gest, una mirada o una paraula. Us imagineu paraules empresonades? Bé, no cal imaginar-ho.