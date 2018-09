El dilema d'uns Jocs d'Hivern al Pirineu

L ´aleshores alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va sorprendre tothom el gener de 2010 anunciant que Barcelona optaria als Jocs Olímpics d´Hivern de l´any 2022. «Però, si a Barcelona no neva quasi mai», va ser la primera reacció d´estupefacció. Després es va matisar que la candidatura preveia dos escenaris: Barcelona per a proves d´espais tancats i els Pirineus per a les d´esquí convencional. Tres anys després, ja amb Xavier Trias d´alcalde, la capital catalana va decidir tirar la tovallola després de mantenir una reunió amb el president del COI, Thomas Bach. Gairebé cinc anys més tard, sembla que la candidatura torna a revifar, ara més impulsada per la Generalitat que per l´Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, aquesta setmana el consultor i antic director executiu dels Jocs Olímpics Gilbert Felli ha visitat diferents escenaris dels Pirineus catalans, entre ells l´estació d´esquí de La Molina, acompanyat d´alts càrrecs de la Generalitat. Va ser una primera presa de contacte per explorar la viabilitat de la candidatura catalana als Jocs Olímpics d´Hivern de 2030.

Fa unes tres dècades, les olimpíades, tant d´hivern com d´estiu, varen començar a viure una de les millors fases de la seva història. L´extraordinari èxit de Barcelona 92 hi va tenir molt a veure. Eren nombroses les ciutats del món que pretenien la seva cobdiciada organització. Aquesta febre ha disminuït els últims anys. Els costos superen els beneficis i ja no són tantes les candidates. Les ciutats s´hi pensen més. A Suïssa, país d´esquí i de muntanyes per excel·lència, dos cantons han rebutjat darrerament sol·licitar l´organització d´uns Jocs Olímpics d´Hivern. El 2017 van ser St. Moritz i Davos, al cantó dels Grisons, les que ho van rebutjar en un referèndum amb un 60,09% de vots en contra. I fa uns mesos, va ser al cantó del Valais, que tenia la candidatura de Sion, la que s´hi va oposar amb el 54% dels vots. Probablement, per aquesta creixent reticència, el COI ha suggerit a la candidatura catalana que el projecte s´ha de desenvolupar a partir de les infraestructures ja existents o previstes per als pròxims anys per no haver de realitzar «una despesa extraordinària que no sigui útil per a la regió».

Això vol dir que és necessari analitzar molt bé la viabilitat d´uns Jocs d´Hivern a Barcelona i al Pirineu català. És comprensible que les zones susceptibles de formar part de la candidatura, com La Molina o Alp, la defensin aferrissadament, però, com bé va dir Pere Miró, director general adjunt del COI, al Diari de Girona l´estiu passat, «el projecte ha de tenir sentit».