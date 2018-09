EL PATI DEL COL·LEGI EIXIMENIS

L escola Francesc Eiximenis comença aquest nou curs inaugurant una notable ampliació del seu pati. Sempre és una bona notícia la d´una millora en una escola. Aquesta ampliació del pati és la darrera, fins ara, de les obres que han anat configurant l´aspecte d´aquest edifici escolar des dels seus orígens, ara fa cent-deu anys. Concretament el dia 31 d´agost de l´any 1908 s´inaugurava el curs i l´edifici escolar. Era també una molt bona notícia. Es tractava de la primera escola pública de la ciutat que disposaria d´un edifici propi, construït específicament per a escola. Existien ja col·legis privats, de caràcter confessional, amb edifici adequat. Algun dels quals de caràcter monumental. Des de mitjan segle XIX, a banda i banda de l´escalinata de la Catedral s´hi havien obert els col·legis del Cor de Maria i el de les Escolàpies. A final de segle els germans Maristes havien iniciat la seva labor docent a Girona en dos col·legis, un en edifici propi de la institució i l´altre cedit l´ús per l´Apostolat de l´Oració que n´era l´entitat propietària. L´any 1890 les germanes dominiques de l´Anunciata obriren un nou col·legi en edifici propi al carrer nord, cantonada amb el de les Hortes. L´any següent n´obriren un altre a la barriada del Pont Major. L´any 1905 els germans de la Doctrina Cristiana s´instal·laren al carrer de la Rutlla i posteriorment construïren un nou edifici en el que seria encreuament dels actuals carrers de Migdia i Lasalle. I el 1906 les carmelites de la Mare Vedruna inaugurarien un nou col·legi a la carretera de Barcelona.

Mentre l´escola privada tenia centres docents en edificis propis amb bones instal·lacions i més o menys grans patis d´esbarjo, les escoles públiques estaven instal·lades en pisos de lloguer, o en edificis adaptats amb caràcter de provisionalitat i la majoria sense pati ni serveis higiènics adequats.

L´any 1907 arriba a Girona una nova mestra, filla de Sant Daniel, que havia cursat la carrera a Lleida, perquè a Girona no hi hagué escola del Magisteri femení fins l´any 1914. Era Donya Carme Auguet, que ja havia exercit uns anys a Gironella, a Barcelona i a Olot. L´Escola Pública núm. 1, on comença la seva tasca a Girona, Carme Auguet, estava instal·lada en un pis de la casa que ara porta el núm. 9 del carrer de Santa Clara, edifici que des de l´any 1925 és propietat de La Caixa. Un pis d´una casa de veïns. Sense pati d´esbarjo i amb els serveis higiènics que tenia aleshores un habitacle familiar. Davant per davant hi funcionava la fàbrica de calç del doctor Pérez Xifra. D´aquella indústria se´n desprenia contínuament un polsim totalment insà. Aleshores els treballadors d´aquell tipus d´indústria encara no usaven les actuals caretes protectores; però sí que es protegien amb un mocador que els tapava la cara i es lligaven al clatell. Aquell veïnatge no era pas l´adequat per a una escola.

El pare de la jove mestra era l´empresari del ram de la construcció Lluís Auguet, el qual tenia en propietat alguns terrenys en el barri del Mercadal, entre la sèquia, la fàbrica de paper La Gerundense i la muralla que aleshores estava en fase de enderroc per deixar pas a la Gran Via i a l´eixample urbá. El senyor Auguet proposà a l´Ajuntament de Girona cedir un ter­reny de la seva propietat, on hi edificaria una nova escola. L´obra li aniria pagant el municipi a raó de dues-centes cinquanta pessetes mensuals fins a cobrir el cost total, que era de 31.200 pessetes. Les condicions no podien ser més favorables i la corporació municipal s´hi avingué i les obres començaren i acabaren promptament. I tal com hem dit abans, el 31 d´agost s´inaugurà un nou curs amb un nou edifici. De les 17 alumnes inscrites en el col·legi anterior es passà a 100 en el nou.

Es tractava d´un edifici d´una sola planta que disposava de dues classes, un despatx que serví també de sala de música i un pati en part cobert. I uns serveis higiènics molt adequats. En el pati s´hi plantà un eucaliptus que l´any 1940 hagué de ser talat per evitar que una ventada l´abatés, provocant un accident. Havia assolit l´altura d´un quart pis. L´edifici tenia un caràcter modernista. Aquella zona tot i ser molt cèntrica estava sense urbanitzar i els futurs carrers Eiximenis i Premsa eren uns caminets sense pavimentar.

El prestigi professional de Donya Carme i la novetat del col·legi en feren un referent. I el centre anà augmentant de matrícula, l´any 1915 ja havia arribat a 178 alumnes. S´incorporaven noves mestres i augmentaren les activitats. De moment no se li havia donat nom oficial, però a Girona tothom el coneixia com el Col·legi de Donya Carme. Fou l´any 1933 en què rebé el nom de Francesc Eiximenis, al mateix temps en què es convertia en Escola graduada. També s´engrandí el local i el pati. I la matrícula ascendí fins als dues-centes alumnes. El complex escolar eixamplà els seus límits fins l´encreuament del carrer de la Premsa amb el de la Indústria.

Des de l´any 1914 tenia la consideració de col·legi de pràctiques de l´Escola Normal del Magisteri. I posteriorment assolí la categoria d´escola annexa, que es mantingué fins que la Normal es traslladà al nou edifici dels carrer Creu i Emili Grahit, l´any 1965.

Al mateix ritme que la matrícula i les activitats augmentaven, l´edifici s´havia d´anar adaptant a les circumstàncies de cada moment, amb ampliacions dels locals i del pati. Entre els anys 1950 i 1952, ja no sent possibles més obres d´ampliació, s´adoptà la decisió d´enderrocar l´edifici i bastir-ne un de nova planta en el mateix lloc. El nou edifici constava de planta baixa, primer pis i un segon pis d´espai més reduït. Tot i així s´hagueren de fer noves ampliacions, ja que la matrícula continuava augmentant com també s´ampliaven les activitats. En diverses ocasions, molt abans de començar un nou curs ja es posava el rètol anunciant que no s´admetien noves inscripcions. El col·legi havia adquirit un gran prestigi i l´admissió era molt sol·licitada.

Des del seu origen i durant molts anys, l´escola era exclusivament femenina. Escola de nenes. La coeducació no estava permesa i tampoc hauria estat entesa per la mentalitat d´una bona part de la societat. Durant els anys de la guerra del trenta-sis totes les escoles es convertiren en mixtes i per tant també aquesta. Però l´any trenta-nou tornà la separació de sexes. Fins que el curs 1979-80 l´escola Eiximenis tornà a ser mixta, com les demés escoles públiques. I com també s´hi anaren transformant la majoria de les escoles confessionals.

L´ampliació del pati escolar ha estat una fase més en el procés d´ampliació dels serveis d´un centre escolar que nasqué modestament gràcies a l´aportació particular i al prestigi professional d´una exemplar mestra, i dels successius docents que han mantingut l´alt nivell d´aquesta escola, que fou la primera escola pública de la ciutat que estigué instal·lada en un edifici propi, edifici bastit específicament per a escola.