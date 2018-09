El replegament tribal

De nit, sota la bella lluna plena d´agost, un jove metge resident m´explica que en l´última guàrdia que va fer a l´hospital va veure entrar tres ferits de bala. Per a algú que visqui a Mèxic o a Caracas o a Ciutat del Cap, tres ferits de bala en una nit signifiquen una nit inusualment tranquil·la. Per a nosaltres, en canvi, són un indici d´una violència creixent a la qual no estem acostumats. Per la resta, aquest jove metge resident, que acaba de guanyar les oposicions del MIR, sap que viurà molt pitjor que el seu pare, també metge. Ho miri com ho miri, haurà de fer un treball més sacrificat i pitjor pagat, i en condicions molt menys gratificants.

Mentre parlem de tot això, penso en la notícia que he llegit sobre els repartidors de Glovo que han de treballar 60 o 70 hores setmanals, i pagant les seves quotes de fals autònom, perquè el seu treball (esgotador) els resulti rendible. És evident que el treball per compte d´altri s´està degradant a uns límits que ningú havia imaginat fa deu o quinze anys. I per empitjorar les coses, alguns grans centres comercials amb milers d'empleats que encara conserven els seus drets laborals tenen greus problemes per competir amb Amazon, aquest altre model d´economia semisalvatge. Bing!, sona el mòbil del metge mentre conversem sota l´última lluna plena de l´estiu. El metge el mira i m´ensenya al mòbil la filmació d´una llanxa carregada d´immigrants il·legals que desembarca en una platja plena d´estiuejants, en algun lloc de la costa andalusa. Els gestos de sorpresa d´aquests banyistes s´assemblen molt als gestos que he vist en el metge quan em parlava de la seva última guàrdia amb els ferits de bala.

Els sociòlegs es pregunten cada dia què dimonis està passant als ciutadans europeus, però la resposta està tan a la vista de tot el món que ningú sembla veure-la. Tots aquests fets que succeeixen al mateix temps –l´empitjorament del nivell de vida, la inquietant impressió d´estar entrant en un nou món ple d´inseguretats i amenaces– ens fan creure que s´està enfonsant un món que crèiem just i segur, o que almenys ens permetia tenir esperances raonables que algun dia ens anava a oferir justícia i seguretat. I això ens resulta molt difícil d´assimilar. Però ara mateix, el 2018, el nostre malparat Estat del Benestar se les veu i se les desitja per taponar els centenars de fronts que té oberts –la gestió efectiva dels recursos, l´atenció als més febles i molts més–, de manera que la confiança de la gent del carrer en les institucions es va esvaint dia a dia.

En aquestes circumstàncies, molts ciutadans se senten confusos, insegurs i atemorits. No saben si podran tenir una feina mitjanament rendible, no saben si cobraran una pensió en el remot cas que algun dia puguin jubilar-se, i no saben tampoc en quina classe de país viuran, si en un país segur i tranquil o en un altre caòtic o ingovernable. I la reacció de molts d´aquests ciutadans espantats i desconfiats és tancar-se en una mena de replegament tribal: tornar al nucli tranquil·litzador de les velles tradicions i dels vells clans homogenis en què tots ens coneixem i tots sentim el mateix. Trump, el Brexit, l´independentisme català, la Itàlia prefeixista de Salvini, l´extrema dreta rampant a l´Europa de l´Est: tots aquests moviments polítics sorgeixen del mateix estat d´ànim de desconcert social i d´angoixa pel futur. I fa por pensar cap a on ens porta tot això.