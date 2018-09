Un viatge qualsevol...

NURI GARCIA TORRENT PALAMÓS

Dissabte 8 de setembre. Són les tantes de la matinada i la meva família i jo ens disposem a esperar unes quantes horetes a l´aeroport d´Heraklion, capital de l´illa grega de Creta, per retornar a casa. Per cert, una illa preciosa, massa gran per al meu gust, però unes platges de revista, menjar boníssim i cretans una mica caòtics i desorganitzats, però en conjunt una bona impressió.

Arribem amb moltíssima antelació, sempre més val no haver de córrer per si de cas, i quina és la nostra sorpresa: al panell de sortides l´únic vol que està demorat és el nostre, destinació Barcelona i companyia, com no, Vueling.

Després de quasi 5 hores de retard, embarquem, morts de son, avorriment i mal humor. I dic quasi 5 hores, perquè varen ésser 4 hores i 40 minuts. Ja se´n cuiden ells, per tots els mitjans, de no arribar a les 5 hores perquè, si no, han de reemborsar els bitllets a tothom i, és clar, no convé...

Com sempre, cap explicació, cap excusa inventada... només al moment de l´aterratge a la nostra destinació, unes petites disculpes pels altaveus com a agraïment a la paciència dels viatgers.

Un lleuger entrepà sec i insípid i una ampolla d´aigua esquifida gratuïts, és el resultat de tantes hores d´espera... trist però real!



El dit a la llaga!

Francesc Buixeda Cabré SANTA PAU

Hem vist la batussa que han mantingut a TV3 Albert Rivera de Cs i la periodista que l´entrevistava, Lidia Heredia. Tot ha començat perqué Heredia sols preguntava pels incidents amb la retirada de llaços i tot seguit l´entrevistat ha reaccionat en el sentit que l´emissora es bastia de l´independentisme i una prova evident és que, fent un any dels plens del Parlament català, en què es varen aprovar les lleis de desconnexió, i les seves conseqüències, no s´ha ni mencionat.

Davant la sorpresa de la periodista, aquesta li ha demanat aclariment, si el manifestat era contra ella, i el Rivera ha concretat que es referia al tarannà de l´emissora, amb caràcter global, sense dirigir-se a ningú en concret, i que seria llarg assenyalar, una per una, les diferents accions. Quina polseguera s´ha aixecat a la xarxa i als mitjans!, i també una resposta contundent del personal de TV3, defensant Heredia.

Deixant de banda la batussa i la polseguera, el que sí que s´ha de reconèixer és que aquest mitjà, sense deixar de banda altres emissores públiques de ràdio, des de fa temps, tracten amb més assiduïtat el tema del procés i tot el seu desenvolupament, dia a dia, segurament deu ser per indicació de la mateixa direcció.

Tenint en compte lo públic d´aquests mitjans, que es nodreixen de recursos procedents dels tributs de tots els catalans, seria bo equilibrar les seves graelles d´emissió perquè hi tinguin cabuda totes les opcions polítiques amb la mateixa oportunitat. Ens queixem que això passa a TVE i no reconeixem que a Catalunya també, és a dir, «veiem la palla a l´ull del contrari i no veiem la biga al nostre», oi?



Per un error, en l´edició d´ahir repetíem a la secció «La Gàrgola» l´article de Miquel Fañanàs publicat la setmana anterior. Demanem disculpes als nostres lectors i subscriptors.