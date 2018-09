Per una Diada de tots

L'arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha permès que les relacions entre els governs espanyol i català encetessin una relació diferent a la mantinguda amb Mariano Rajoy. No s'ha d'oblidar que els partits que avui són a la Generalitat votaren a favor del candidat socialista en la recent moció de censura.

Els conservadors abandonaren qualsevol mena de diàleg i tot emparant-se en la Constitució van rebutjar qualsevol mena d'entesa. La distància entre uns i altres cada vegada fou més gran, per la qual cosa només la via judicial podia cercar una sortida a l'atzucac. Per cert, una sortida que a la llarga seria lamentable.

Aquesta posició del PP va anar amanida per acusacions de tota mena contra diferents responsables polítics com Xavier Trias o Artur Mas, per exemple. I a sobre alguns mitjans de comunicació madrilenys de dretes hi donaren suport amb l'única intenció de malmetre la imatge de l'exalcalde i l'expresident. El nacionalisme espanyol ha envaït espais molt importants de l'escenari democràtic d'un estat de dret. En àmbits com els judicial, polític o social s'hi ha imposat sense cap mena de dubte. I a sobre els consellers àulics de Felip VI l'aconsellaren molt malament en la seva intervenció del 3 d'octubre.

L'independentisme català també va cometre un reguitzell d'errades imperdonables que han acabat amb els polítics a la presó i altres en diferents indrets europeus. Es va desballestar en poques setmanes tot allò que s'havia assolit al llarg de molts anys. L'article 155 acabà amb l'autonomia i amb el govern. En lloc de portar-nos a la independència, els nostres governants ens endinsaren en una dimensió desconeguda amb la Generalitat intervinguda. Puigdemont, davant la pressió de les associacions que manen actualment, no va saber portar el país cap al camí adequat i es perdé en un munt de contradiccions que foren letals per a Catalunya.

Ara la situació ha canviat mínimament i caldria saber aprofitar l'ocasió i no continuar per camins que no porten enlloc. L'independentisme ha de treballar per eixamplar les seves bases, mentre les formacions estatals han de saber explicar quins són els avantatges de continuar junts. No ha de fer por obrir un debat polític on tothom es pugui explicar lliurament. I ja se sap, al final caldrà una consulta pactada a on la ciutadania es pugui expressar.

És en aquest marc que arriba la Diada d'enguany. Aquest dimarts milers de persones es manifestaran en una jornada reivindicativa, mentre altres celebraran una festa de caire nacional. S'han programat a tots els pobles i ciutats un munt d'actes on tothom podrà trobar el seu espai.

Aquells que com el proppassat diumenge es manifestaren amb ganes de gresca i de protagonitzar aldarulls no representen el poble català. Malgrat el munt de manifestacions i polèmiques protagonitzades per diferents polítics, la gent ha conviscut sense cap mena de dificultat. Massa vegades les provocacions venen dirigides des de despatxos i estratègies de partits que no pas des del carrer.

Aquest Onze de Setembre ha de ser un gran dia. Tothom s'hi ha de sentir representat, sense cercar tres peus al gat. Hi ha activitats per a tots els gustos i és evident que allò important és el respecte entre totes les persones encara que tinguin idees diferents. El debat secessionista ha portat distanciament fins i tot en algunes famílies de casa nostra. Però a poc a poc aquest divorci s'ha d'anar superant. Som una societat madura que ha viscut moments tràgics al llarg de la seva història, però en el segle XXI Catalunya ha d'afrontar el futur amb l'objectiu d'ocupar un lloc important des d'un punt de vista econòmic, social i cultural. No es pot renunciar a fer política i aquesta Diada ha de servir per donar una lliçó de respecte i democràcia. Les idees mai no es podran imposar per la força. Ni d'un costat ni de l'altre.