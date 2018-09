El lloro de l'Ana Pastor

Com que l'Ana Pastor no és catalana, desconeix els nostres costums i expressions. Amb raó se li posaven els ulls com taronges en l'entrevista a Presidentorra, quan a qualsevol pregunta, el viatjant de ratafia responia «tenim presos polítics». Si Ana Pastor hagués tingut la previsió d'informar-se, sabria que en la nostra neollengua, «tenim presos polítics» es tradueix com «soc idiota i no tinc ni punyetera idea del que em pregunta».

Vam veure un Presidentorra preparat només per explicar la recepta familiar de la ratafia, però va tenir la mala fortuna que precisament això no li ho preguntés la Pastor, potser a la seva família també n'elaboren i no li interessa. Li preguntava, això sí, amb quina mesura concretaria l'anunciat desacatament a la sentència de l'1-0. «Tenim presos polítics», responia l'home més espavilat que han trobat per representar els catalans. O si estava disposat a anar al Congrés a explicar-se. «Tenim presos polítics», contestava l'exeditor que no pot ni ocupar el despatx del seu antecessor. O de quina manera pensava fer efectiva la independència. «Tenim presos polítics», repetia amb una ganyota que volia ser d'intel·ligència i produïa l'efecte totalment contrari. O si amb només el 47% dels vots creia lògic embarcar-se en una aventura així. «Tenim presos polítics», recitava el disc ratllat amb forma de president. La periodista va marxar convençuda que tenim de president un inepte total. No li falta raó, les coses com siguin, però si s'hagués informat, si hagués sabut que la frase que li van repetir fins a avorrir-la no era més que el reconeixement de la incompetència i la ignorància de qui la pronunciava, potser hauria canviat d'opinió. O almenys l'hauria completat, i hauria marxat pensant que els catalans tenim de president un inepte, sí, però també incompetent i ignorant.

Quasi al final, quan semblava que Presidentorra ha vingut a aquest món només a parlar de ratafia i presos polítics, es va despenjar amb una resposta diferent. Va ser quan la Pastor, resignada a estar entrevistant un lloro, es va referir a la CUP. Llavors sí, Presidentorra es va mostrar com és: «Respecto molt la CUP, igual que la resta d'independentistes». Li va faltar afegir «i als altres, que els donin». No va fer falta, ja el vam entendre.