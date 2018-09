Amb la tardor a tocar

Lluís Torner i Callicó girona

En arribar el setembre, quan la calor comença a amansir-se un xic, la majoria dels humans hem acabat el període vacances –els que n´han fet, clar!– i la vida ciutadana torna a la normalitat, del seu dia a dia. Bé, almenys així hem de creure-ho, ni que sigui presumptament, és clar!

Diem presumptament, perquè, en algun cas, hi haurà qui potser haurà trobat canvis, al lloc de feina; altres que seguiran sense trobar-ne; parelles a les quals, l´estiu, els ha trencat la seva relació; o aquells que han fet un viatge que no els ha funcionat; o bé qui haurà patit un problema de salut o un accident, que els haurà fet la guitza; o fins, en algun cas, qui hagi patit un problema d´«ocupes», aquesta qüestió tan actual com difícil de pair, etc.

Tret d´aquests casos, que hem de considerar fets aïllats, a la majoria de gent, les vacances els hauran servit per carregar les piles i apaivagar neguits; que és el que desitjaríem per a tothom.

Però... sempre el dissortat pe­rò, dins del mot «presumptament» no podem oblidar els polítics empresonats i exiliats i, a més, ens preocupa allò que als mitjans d´informació ja comença a ocupar espais, com és la previsió d´una «tardor calenta» –políticament parlant– i això sí que no ens permet de gaudir plenament del terme «normalitat» talment com desitjaríem, la gran majoria. Tot i això, a part de mantenir l´esperança, dins les nostres possibilitats, per minses que siguin, intentem ajudar, pacíficament, a trobar-hi solució. És el nostre parer.



La MAT a Riudarenes

Lluís Batlle i Gargallo GIRONA

Una de les coses que cal lamentar de la manera de fer actual dels mitjans de comunicació, i no dic que sigui culpa seva, és que no arriba als lectors quin és, o són, els veritables motius de les coses. Per poder deduir el que pot venir després.

Com exemple, vull posar la necessitat o no de la subestació d´alta velocitat de Riudarenes i de la seva línia d´alimentació. No s´ha publicat cap justificació suficient, ni en un sentit, ni en un altre. Es va publicar fa dies que els trens no anaven a la velocitat prevista, però ningú va dir el perquè. Perquè els horaris eren massa folgats? Perquè la via no tenia la geometria necessària per als 300 km/h? Perquè no hi havia potència elèctrica suficient a la catenària? Perquè si es demanava massa electricitat a l´alimentació provisional de Sant Celoni es desequilibrarien les fases del sistema trifàsic? No ho sé. I els mitjans no ho expliquen.

Seria possible que algun dia els ciutadans ens assabentéssim dels perquès?

Corregir en el futur uns horaris massa folgats no té problemes. Corregir els defectes de geometria de via és ja més car, perquè la via es va fent malbé si les deformacions passen de certa mida. Però no oblidem que si es volen trens a 300 km/h i freqüents, per no parlar dels trens de mercaderies de tonatges i preus competitius per a l´exportació, caldrà, l´any que sigui, la subestació i la MAT de Riudarenes. Ja no seran suficients els draps calents de la inauguració i del servei actual.



Català a Múrcia

salvador tarradas GUALTA

n Voltant aquest estiu per la comarca murciana del Carxe, en el bar d´un llogarret, ens senten parlar català. L´amo, un home gran, ens indica on es troben els serveis: «El servici, per ací». El poble és valencianoparlant. I no és l´únic. Repassant a casa els estudis sociolingüístics del professor Manuel Sanchis i Guarner ens indica que els pobles del Carxe en els que es parla català són: La Cañada de la Leña (La Canyada de l´Alenya), pertanyent al municipi de Favanella; La Sarsa, L´Alberquilla, L´Arsenal, La Ca­nya­da del Trigo i la Torre del Ri­co, pertanyents al municipi de Jumella; Les Encebres, perta­nyent a Pinós de Monòver; i el Raspai, en el municipi de Iecla. Per altra part, el dialecte murcià està farcit de paraules d´origen català que són inintel·ligibles per als castellans de la meseta: leja (lleixa), abocar, estrí, escambel, cagarnera (cadarnera), veta, amollar, flamarada, bolchaca (butxaca), boria (boira), per citar tan sols alguns exemples.

Per acabar-ho d´adobar, a Madrid, passejant pel parc del Retiro m´ensopego amb una estàtua dedicada a Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, senyor de Provença, Millau i Gavaldà; i príncep d´Aragó. La seva ma­dras­tra era María Díaz de Vivar, filla del Cid; la seva germana Berenguera estava casada amb Alfons VII, rei de Castella i Lleó i era oncle del rei Sanç III, de Castella. Va ajudar el seu cunyat en la conquesta d´Almeria. Per totes aquestes raons, el poble de Madrid, fa 250 anys, va decidir que mereixia aquest monument. A Saragossa n´hi ha un altre. A Barcelona, cap.



Gales d´Anglès 2018

Pere Espinet i Coll ANGLÈS

n Malgrat la dedicació de les regidories corresponents i els voluntaris, les nostres Gales s´estan desinflant. Tal vegada, per la competència de pobles veïns, que celebren la seva festa en les mateixes dates o bé perquè cal donar-li un altre enfocament. Tot sembla prou complicat. A tall de resum, hi havia actes que se superposaven. L´arrelat sopar popular del divendres al polivalent amb més de 600 comensals, enguany s´ha fet al pavelló amb poc més de 100; el dia de l´elecció de la pubilla i l´hereu, poques parelles a la pista; el bon concert que ens van oferir els grans professionals de la Principal de la Bisbal, degut a l´espai, feia que la bona música no arribés amb una certa claredat a tot arreu. S´ha trobat a faltar l´exposició de caire internacional del Nou Art, concentració de Gegants del dissabte, així com la baixada de carretons, el concert de la Dona, els tradicionals actes esportius com el Torneig Rosa Berenguer o la Cursa Ci­clista Trenkacames. La sardana vermut en sortir de l´església, etc., etc. Els espai buits al parc del Ca­nyo també han influït en l´ambient de Festa com si quelcom faltés. Si plegats podem millorar a­quest aspectes, de ben segur que les nostres Gales tornaran a tenir el ressò que es mereixen.

Deixeu-me acabar amb l´agraïment de bon cor a tota la gent que han fet possible la celebració de la nostre festa: Ajuntament, voluntaris, patrocinadors, col·laboradors i, com no, al mateix poble.



Què hem de fer?

Juan Carlos Alonso Anglada flaçà

n Ens vindran a provocar / els de fora i els de casa. / La violència és el seu tarannà. / El nostre sempre la calma. / Vindran cridant, / vindran armats. / Nosaltres armats també, / però de seny i de rauxa. / Ser valents, mai violents. / Tenim la raó, que ens empara. / A ells només la fal·làcia / de la unitat d´Espanya. / Anirem sempre endavant, / sense defallir un instant, / que és llarga la caminada, / però al final de la jornada / el premi que haurem guanyat / és la nostra llibertat. / I la dels nostres companys / a la presó o exiliats / per donar-li compliment / a la nostra bella causa, / la raó que ens agermana: / la República Catalana!!! / Visca Catalunya!!! / Visca la República!!!