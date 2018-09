Dos taxis a Roma

La taxista romana que ens va apropar a les catacumbes de Priscil·la ens va parlar amb menyspreu de la coalició que governa Itàlia, formada per populistes de dreta i esquerra. «Cavalquen a lloms de les emocions del poble- va exclamar, -sense altre criteri que oferir-li les preses que reclama». No em vaig atrevir a preguntar-li per les seves preferències polítiques, encara que podia imaginar-me-les. Ens va parlar amb simpatia d'Espanya –«una nació que ens porta molt avantatge»–, tot i que era conscient de les dificultats que travessen les economies d'ambdós països. «Els sous no pugen -va continuar- i, per la por davant del futur, els joves marxen. Els immigrants són l'excusa que utilitzen els populistes, res més». Vaig pensar per un moment en la dura sentència del búlgar Ivan Krastev en el seu ombrívol After Europe –«la crisi migratòria és la revolució»–, però no vaig dir res. A la porta de les catacumbes ja ens esperaven els nostres amics, amb els quals anàvem a visitar una de les joies ocultes que atresora la ciutat eterna. Al cementiri paleocristià de Priscil·la es troba la més antiga representació pictòrica coneguda de la Mare de Déu –en realitat són dues: la primera, de finals del segle II aproximadament; la segona, en què apareix acompanyada dels tres Reis Mags, ja de l'època constantiniana– i el bellíssim fresc de l'eucaristia, que evoca el miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos.

De retorn al centre de Roma, el segon taxista va utilitzar un llenguatge completament diferent: «Itàlia no és el Parioli –el barri més exclusiu de la capital– vagi vostè al barri de San Basilio si vol conèixer realment la ciutat. I vagi sense nens! Miri, aquest és el govern de la gent. La Lega ofereix seguretat ciutadana i 5 Stelle vol reformar la classe política perquè uns pocs no cobrin les pensions que corresponen a tot el poble. Escolti, nosaltres no som racistes, però volem ordre i seguretat. I primer hi ha els italians, com a Espanya els primers han de ser els espanyols, no?». Vaig pensar en l' America first de Trump i en les seves derivacions europees. Si alguna cosa proven els populismes de dretes i d'esquerres que recorren Occident és precisament la seva consciència de classe. En contra del que sosté Harari –i com va fer presagiar l'Estat del benestar durant dècades–, la conflictivitat larvada en la revolució industrial no s'ha resolt definitivament. Sota una vestidura postmoderna, els temors de la classe treballadora –i d'una fràgil classe mitjana– han tornat per quedar-se. La por i la rancúnia, es diria, com pulsions primeres.

Dos taxistes en una mateixa tarda que reflecteixen l'abisme sobre el qual camina Europa. I la clau no és altra que una crisi social i també d'expectatives. La globalització ha reduït la pobresa de forma radical, tot i que alhora ha introduït incògnites inesperades: el debilitament del factor treball a causa de la deslocalització, l'ús intensiu de la tecnologia i els alts nivells d'atur estructural en moltes regions. L'envelliment crònic de la societat és un altre dels elements a considerar, així com la gentrificació de certes zones urbanes. Aquesta fractura social ens suggereix un déjà-vu: la inquietant arrencada del segle XX després del gran onatge globalitzador del XIX. Les nostres institucions democràtiques són molt més fortes que llavors i la prosperitat general no té parangó amb el nivell de vida d'aquell moment. Però l'exemple italià ens mostra que en cap cas hem superat les temptacions del passat: cavalquem a lloms de les emocions.