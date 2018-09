Sánchez signa un màster a Casado

Si un governant té el coratge de destituir un ministre a una setmana del seu nomenament, no li tremola el pols per treure'n un altre cent dies després. Especialment quan Pedro Sánchez sap que Carmen Montón només ha protagonitzat una versió rebaixada del màster que es va inventar Pablo Casado.

En el seu sacrifici de dama, Sánchez no s'ha limitat a mostrar el camí al president del PP, i presumpte falsificador de titulacions amb imputació judicial respecte a això. El president del Govern ha fet cas als que li comentaven que no trobarà enemic més assequible que Casado, a qui la mateixa dreta executarà gustosa si fracassa a Andalusia.

El president del Govern ha preferit comunicar en persona a Casado que no li queda altre remei que millorar les seves fabulacions acadèmiques, o compartir el destí de la ministra de Sanitat. Els polítics de diferents partits que es van deixar corrompre per la Universitat Rey Juan Carlos mereixen la mateixa titulació i destitució.

Sánchez ha signat un màster a Casado. Sobretot, l'executiu ha cursat un títol acadèmic al Tribunal Suprem. Donada la racial trajectòria recent de la institució que antany es dedicava a administrar justícia en comptes de política, ningú pot descartar que els magistrats decidissin treure a coll el president del PP, deixant en foc d'encenalls l'extraordinària instrucció portada a terme per la jutgessa Carmen Rodríguez Medel, en el currículum de la qual figura una assessoria del ministre ultraconservador Catalá.

Encara que la seva pèssima actuació acadèmica ha estat armada per cobrar peces grans, Montón mereix almenys uns paràgrafs en el recompte de la seva caiguda. S'intentarà no copiar-los d'esdeveniments anteriors, com va fer la ministra finida en el seu treball de fi de màster. No obstant això, es podrien reproduir aquí nombroses reflexions adjudicades a Cifuentes.

En el seu adeu, Montón es va mostrar més noquejada que traumatitzada. Més curosa amb el llenguatge que Huerta, va compartir un despitat «aquí us quedeu, i vosaltres us ho perdeu». En una arrencada d'humanitat, procedeix reconèixer les jornades duríssimes que ha d'haver viscut des que es va destapar el màster regalat a Cifuentes. Un martiri matutí.

«S'ha posat en qüestió» és una versió abreujada del tsunami que han generat les falsedats de Montón, però té dret a triar la fórmula del seu turment. Ha durat deu vegades més que Huerta, encara que no els «cent anys de treball» que va reclamar ahir a la nit equivocadament. Es referia sens dubte als cent anys de solitud que l'esperen, i que comencen a comptabilitzar ara mateix.

Montón ha suspès el breu curset que ha realitzat en defensa dels seus dubtosos estudis. Si un màster no serveix ni per explicar públicament el seu contingut i desenvolupament, per a què serveix un màster?