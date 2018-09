Títols universitaris

Quina cara els deu haver quedat als estudiants que han de pagar anualment unes taxes de 2.000 o 3.000 euros de mitjana quan han vist que cursar un màster els resulta tan «barat» a alguns polítics. És una autèntica vergonya, el tema dels màsters de Pablo Casado del PP i el de la ja exministre de Sanitat Carmen Montón. Vergonya amb majúscules. Descrèdit universitari. Quina necessitat tenen els polítics de falsejar currículums i notes universitàries i títols si ja tenen mensualment un sou assegurat? Diner públic. En canvi, els joves universitaris han de compaginar feines i destinar milers d'euros cada any a les matrícules en un país on les taxes universitàries són elevadíssimes. I no hi ha ni un partit polític que advoqui per rebaixar les taxes. Algun dia s'hauria d'entrar a fons en el tema universitari, en la col·locació de gent i els sous que s'arriben a pagar. Mentrestant, els estudiants estan escanyats per un sistema que ja es veu que simplement beneficia el polític de torn. És indignant. I segur que no deuen ser els únics casos. S'hauria d'arribar fins al final i que surtin a la llum si hi ha més polítics o càrrecs públics que s'han beneficiat d'aquests màsters. El nom de la universitat Rei Juan Carlos ha quedat tacat per sempre. I també el sistema per accedir a determinats màsters.