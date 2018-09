Peter Pan panxut

En aquest país tenim una fixació malaltissa amb la joventut. L'enyorem abans de perdre-la. La cultura mediterrània sempre l'ha idolatrat, com si fos un valor i no un estadi més de la vida. Però en el nostre país anem una mica més enllà i li posem altars. Alguns fan teories d'autoengany i presenten la joventut com un estadi mental. Res més incert. L'estadi mental pot ser optimista, enèrgic, simpàtic o vital, però això no ens farà ni joves ni resistents a les ressaques. Simplement ens fa persones menys amargues. No ens treu les arrugues, no ens evita els dolors matinals, ni ens deslliura de visitar l'uròleg cagats de por. La joventut, mal ens pesi, es perd ràpid i no es gaudeix com caldria perquè quan hi ets no n'ets conscient i, quan finalment et sents jove, ja t'has fet gran.

En el món del consum les empreses s'adrecen únicament a la joventut però el més curiós és que els funciona amb tots els segments de la població. En cas contrari optarien per altres estratègies. Moltíssima gent no jove consumeix tots aquests productes publicitats –que són odes a la joventut–, creient equivocadament que si ho consumeixen ho semblaran. Per demostrar-ho no cal recórrer als anuncis de perfums protagonitzats per joveníssimes belleses hel·lèniques. Fins i tot els anuncis de cervesa són homenatges a la joventut ideal que està per sota dels 70 quilos de pes. Clar que la panxa cervesera, com correspondria al consum habitual d'aquesta beguda, no seria una bona publicitat. Es fa difícil imaginar dos paios peluts, de 50 anys, fent el boia en una cala turquesa de Mallorca, mentre sona una cançoneta neohippie. Seria un anunci infal·lible per promoure l'abstinència.

La pràctica totalitat dels anuncis publicitaris televisius no mostren cap arruga, llevat de les de George Clooney. Com si el pas del temps fos una malaltia. Obviant la mitjana edat, que és el segment de població més nombrós i el més autoenganyat en aquests temps. No han descobert que Peter Pan ha acabat essent pelut, panxut i alopècic. I si no és així, és un runner amb el menisc operat, que es depila i que s'ha fet implants capil·lars.