La dimissió del doctor Baselga

Setmana intensa per escollir un tema. A Josep Borrell, PP i Cs li han saltat a la jugular per dir que preferiria altres mesures cautelars abans de l´empresonament dels líders independentistes. És el mateix Borrell al qual els veïns d´on va néixer, Pobla de Segur, volen suprimir el carrer que porta el seu nom, per no seguir la doctrina independentista. El frau dels màsters, com a mínim, a la universitat Juan Carlos I. El sobtat canvi de l´exigència als polítics, almenys des que governa el PSOE, amb dos ministres ja caiguts. La campanya de la caverna madrilenya, liderada per PP i Cs, amb la tesi doctoral de Pedro Sánchez. La resignació del grup parlamentari del PDeCAT al Congrés davant la taxativa ordre de Carles Puigdemont de retirar una moció pactada amb el PSOE que instava el govern a obrir un procés de diàleg polític. La suau reculada d´ERC un any després de contribuir a portar Catalunya a l´abisme: Junqueras ara no veu dreceres per arribar a la independència i Roger Torrent admet que «no som una república». Menys transcendent, però més proper, és el consentiment del Girona FC a jugar contra el Barça (un dels dos grans partits de l´any) a 7.573 quilòmetres (segons Google) de Montilivi.

Tots aquests temes citats eren susceptibles de ser elegits per a l´article d´aquest diumenge. Però, de tota la disbauxa que ens envolta, el que més m´ha impactat aquesta setmana és que el doctor Josep Baselga, reconegut oncòleg català, ocultés pagaments milionaris de la indústria farmacèutica que podien posar en qüestió els seus articles d´investigació. Com que als Estats Units, a diferència d´Espa­nya (Catalunya inclosa), aquestes coses són sagrades, el doctor Baselga ha hagut de dimitir com a director mèdic del prestigiós Memorial Sloan Ketterin Cancer Center de Nova York, després de la revelació realitzada diumenge passat pel New York Times. Sento una profunda admiració pels científics que investiguen i treballen per millorar les condicions de vida dels ciutadans. Els avenços dels últims anys són espectaculars. Milions de persones han salvat i allargat la seva vida gràcies a l´abnegat treball de molts científics. Ha arribat un moment que els màsters dels Cifuentes, Casado, Montón i els deliris de l´autoritari Puigdemont i companyia em deixen indiferent. Però que un oncòleg com el doctor Josep Baselga, al qual li hem d´agrair les seves investigacions, no hagi actuat amb la transparència exigida, em disgusta profundament. I em deixa profundament preocupat.