Un rei massa inviolable

Ningú ignora que és impossible actuar penalment contra el Rei, a diferència de caps d´Estat com Trump, Sarkozy o Lula. No obstant això, el fervor absolutori del presumpte acusador públic i del jutge instructor pel que fa a Joan Carles I obliga a plantejar si es pot ser massa inviolable. La inexpugnabilitat és un terme radical, però les instàncies judicials han extralimitat aquest privilegi fins a l´atropellament, concedint al seu be­ne­ficiari un tint faraònic. Estan encantats que la justícia sigui desigual per a tothom. Els textos servicials obliden en primer lloc que Corinna no formulava acusacions en el buit, sinó com a companya de llarga durada i receptora d´importants prebendes del monarca.

No saben vostès a qui estan investigant, li recrimina l´Audiència a una ciutadania que només aspirava a conèixer millor el que ha passat. L´afabilitat congratulatòria cap a Joan Carles I contrasta amb el to repressiu i reprensiu amb què la mateixa institució es dirigia a una pobra tuitera que es va atrevir a cometre acudits sobre Carrero. Cap funcionari va considerar allà que els indicis fossin «extraordinàriament febles» o «notòriament insuficients», sinó dignes de la foguera.

En divinitzar sense objeccions reis massa humans, els jutges li fan un flac favor a una monarquia que els ciutadans volen low cost i de baixa intensitat. Es repeteix la contradicció que Felip VI fos més dur amb la Infanta que tribunals predisposats a la genuflexió davant la Família Reial. De fet, el monarca vigent va expulsar el seu pare de l´estiueig familiar a Mallorca, una tradició secular. Amb els criteris d´innocència de totes passades aplicats a Joan Carles I, cap polític espanyol hagués estat condemnat per corrupció. Per no parlar d´una sobreactuació innecessària, ja que com diu un personatge d´Eduardo Mendoza a El rey recibe amb certa ironia, «un rei es necessita sempre».