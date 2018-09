Els taxis són més barats

Uber i Cabify formen part de l'estúpida modernitat social que ens resulta més cara rere la promesa de ser més barata i alhora cool.

En contra del que es creu, la diferència de preu entre els taxis convencionals i els serveis que ofereixen aquestes empreses de transport de passatgers en cotxe no afavoreix precisament els nouvinguts. Si més no, a l'Estat espanyol. A més, aquestes companyies fixen uns imports a partir d'uns algoritmes que són poc transparents. Els factors que intervenen en aquest punt són essencialment els mateixos, però s'administren de maneres força distintes. Per exemple, sabem que els taxis apliquen tarifes nocturnes. El cost d'un viatge amb Uber o Cabify, en canvi, depèn de la demanda, la qual varia segons l'hora del dia i les condicions climatològiques.

Fins ara, aquest debat es restringeix principalment a Barcelona i, en especial, a Madrid. Allà, hi ha més de 3.000 del total de 7.000 llicències d'aquest tipus que s'han concedit a Espanya. La capital catalana ocupa el segon lloc en la llista, malgrat que la seva xifra no arriba al miler. He estat usuari d'aquestes empreses, principalment a Madrid, i reconec que, en general, els taxis són més econòmics, sobretot si els trajectes són llargs.