Del soroll a la disfuncionalitat

Vaig veure l'entrevista al president Sánchez en una cadena de televisió se suposa que amiga. Decoració i vestuari a to amb els protagonistes. La periodista, de vint-i-un botó, com per assistir a una recepció important, i el president del Govern de vestit blau fosc ben tallat. A les parets de l'estança on es va desenvolupar el diàleg lluïen dos grans quadres d'aquest tipus de pintura que solem anomenar «abstracta» per distingir-la de la figurativa, i al fons un ampli finestral (no sé si real o purament decoratiu) obert al jardí, ja en ombra, del palau de La Moncloa, on brillava a la llunyania un fanal.

Un escenari com el descrit propicia la cortesia i el bon rotllo i en aquest ambient es va mantenir l'entrevista fins al final malgrat la insistència de la periodista en treure-li punta polèmica als punts febles de l'actuació del Govern. Començant, és clar, per l'assumpte del suposat plagi de la tesi de final de carrera del senyor Sánchez que va ser portat a primer pla de l'actualitat política pel líder de Ciutadans, senyor Rivera, i per alguns mitjans de Madrid.

Les explicacions de Sánchez sobre l'autoria d'aquest treball acadèmic van semblar versemblants i, de moment, no es veu en elles material suficient per a un retret penal i menys encara per sostenir una petició de dimissió immediata com pretenia part de l'oposició parlamentària. Una altra cosa és si la tesi té algun valor científic, si la qualificació de cum laude és exagerada, i, sobretot, si resulta escandalosa la proliferació de xiringuitos universitaris en els quals, prèvia remuneració, es reparteixen títols a amics i clients, perquè aquests puguin presumir d'uns mèrits acadèmics que en un sistema més rigorós i exigent mai de la vida s'haguessin atorgat.

La «titulitis fraudulenta» s'ha emportat per davant, de moment, la carrera política de la senyora Cifuentes, del PP, de la senyora Montón, del PSOE, i ja veurem si no acaba també amb la del senyor Casado, el nou líder del PP que té pendent una investigació penal davant el Tribunal Suprem. Van voler amb el mateix argument cobrar també el cap del president del Govern, però l'operació sembla fracassada a costa que sorgeixin noves, i molt improbables, revelacions.

Al marge de tot això, l'assumpte més difícil d'explicar resulta ser el de la venda d'armes a l'Aràbia Saudita, un contracte que la ministra de Defensa va declarar que podria ser rescindit, fins que la possibilitat de represàlies per part dels àrabs va mobilitzar els treballadors de les drassanes on estava prevista la construcció de cinc corbetes per a aquell país. A més d'altres multimilionàries inversions. Però, si imprudent va ser l'anunci de la ministra, no va ser menys absurda l'explicació de la portaveu del Govern i el ministre d'Afers Estrangers, senyor Borrell, en argumentar que la «intel·ligència» de les bombes venudes als àrabs els permetria evitar la mort de civils innocents. La periodista li va preguntar per la seva postura davant la contradicció entre el progressisme benpensant i l'evidència del mercadeig d'armes, però Sánchez es va excusar de contestar. Després, va qualificar de «soroll» els atacs de l'oposició i de «disfuncionalitats» les rectificacions que s'ha vist obligat a fer.