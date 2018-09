Futbol en horari d'adults

Centenars de nens van veure dilluns a la nit en directe a Montilivi la patida victòria del Girona contra el Celta. És molt possible que alguns hi anessin gràcies a una promoció del club, que ha iniciat un projecte amb les escoles en què anima les famílies i els nens a assistir, amb descompte, als partits. Amb una mica de sort, els nens que van gaudir del partit van anar al llit entre la mitjanit i la una de la matinada. En qualsevol cas, van dormir molt menys de les 9 o 10 hores recomanades per les autoritats sanitàries.

A tots ens agradaria que els partits de futbol es juguessin diumenge a les cinc de la tarda, però ja fa anys que això no és possible. La responsabilitat última que nens de menys de deu anys anessin dilluns a Montilivi és dels seus pares, però el Girona FC podria tenir més sensibilitat en temes com aquest. El que segur que no toca és el correu que alguna escola va enviar als pares per informar d'aquesta promoció. Faran el mateix amb el partit de la setmana vinent contra el Betis i que comença a les 10 de la nit? Els estudis ens diuen que els nostres fills dormen una hora menys que la mitjana europea i que la falta de son és un dels motius del fracàs escolar. L'escola pública no hauria de contribuir a promocionar un negoci privat a costa del benestar dels nens.