A la vida, sovint ens veiem abocats a situacions i contextos que semblen entossudits a posar-nos-la en dubte. La majoria tenen un caràcter imprevist, capriciós, es diria que fins i tot pervers. La mil·lèsima de segon que evita que t'envesteixi un conductor passat de revolucions, la decisió que t'empeny a no viatjar a un lloc on després succeeix una desgràcia, el cop de volant que t'impedeix encastar-te contra el vehicle aturat, el gest instintiu que et porta a agafar-te a un sortint mentre camines vora el precipici, l'inexplicable recel que et fa allunyar-te de profunditats desconegudes. Les reaccions físiques que degeneren en patologia, el dolor que precedeix la malaltia. La depressió que t'acaba convencent de fatalismes impensables. La vida es dirimeix entre aquests girs inesperats i les escenificacions, sovint lentes i dilatadament climàtiques, de moments en què la poses a prova. La llarga espera d'un diagnòstic, per exemple, la inquietant certesa que alguna cosa s'ha trencat. O el mateix pas del temps. Saber on acabaràs resulta tan gratificant com desesperant, perquè et convida a viure amb més ganes però el mateix temps preferiries poder-ho fer sense tantes contraindicacions. El cas és que quan et veus en una d'aquestes situacions, quan et veus abocat a haver de reflexionar sobre el que hi ha d'efímer en tu mateix i el que t'envolta, és quan veus més clar que dediques massa temps a pensar en coses que no s'ho mereixen, a preocupar-te per nimietats que al final no figuraran ni en els peus de pàgina d'un llibre sobre la teva existència. Prens més consciència que mai de qui ets i, sobretot, de qui no vols ser. D'alguna manera, reneixes. No per la gravetat del que has hagut d'afrontar, que potser ni tan sols la tenia a efectes pràctics, però la persona que ets l'endemà d'emmirallar-te amb la teva fragilitat és completament diferent. Guanyes perspectiva, et tornes més tenaç amb els matisos, els teus i els dels altres. T'adones que la línia que separa l'atzar de la voluntat és molt més fina del que mai t'hauries imaginat. Destries, amb una facilitat inèdita, la gent que realment vols tenir a prop. Et tornes més viu, simplement perquè has entès que podries no estar-ho. Això val per al que et passa a tu, però també per al que afecta les persones que t'estimes. Podem ser més o menys eficaços a l'hora de raonar-ho, li podem buscar les lectures que vulguem, però al final la cosa va que tots plegats coincidim en aquest moment i en aquest lloc. I és una coincidència senzillament fantàstica.