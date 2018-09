De la barraca al barracó

En aquest país la paraula barraca ens feia pensar en aquella construcció petita, rústica, simpàtica, amb dos aiguavessos, que des de temps reculat era l'habitacle acostumat a comarques d'agricultura intensa. La barraca era protagonista del perfil d'un paisatge; el seu nom va fer-la entrar a moltes denominacions geogràfiques. De petits, tothom dibuixava una barraca com a signe d'amistat amb la natura propera i alhora emblema de noble identitat. Però la barraca, la paraula, va fer un gir cap a un altre significat, tristement diferent. Quan va arribar l'onada migratòria dels anys 40 no hi havia habitacles suficients i es van malconstruir, molt pobrement, les «barraques», arreu del país. A Girona, per exemple, hi havia les barraques de Montjuïc, una situació tremenda que no se sabia resoldre. Les fotos retrospectives, tràgiques i acusadores, recorden la fragilitat d'aquell paisatge que ja no agradava de dibuixar. Ara no agrada de recordar. Era repetició de la perdurable constatació bíblica: «No hi havia lloc per a ells». En aquells anys de les barraques de Montjuïc, el titular d'un incisiu reportage gironí deia « En los restos de una fortaleza yacen insepultos la vergüenza y el deshonor».

La paraula barraca ens porta a barracó. Ara tenim barracons que fan d'escola. Segons el diccionari, un barracó és un edifici provisional; quan es parla de provisonal tothom se sent escaldat, per dir-ho suau. Parlem d'una realitat que va començar com a solució temporera, però que ha anat fent arrels entre problemes, inaccions i deixadeses. Les AMPAs, Associacions de mares i pares d'alumnes, han realitzat un vídeo on queda evident la denúncia d'una situació que ja dura massa. Una situació que cada inici de curs escolar salta a titulars. Cada setembre s'espera la bona notícia que durant l'estiu s'haurà realitzat el prodigi de tirar a terra l'ultim barracó. Però no és així. Aquest 2018 es comença el curs escolar amb 305 barracons a la demarcació; perdó, mòduls prefabricats, segons el llenguatge llepafils de l'Administració. I mai no és vàlid de donar la culpa a un altre, en aquest cas la difícil circumstància política. És clar que ho és de difícil, ara. Però és que a comarques gironines tenim barracons que hi són des de fa 8 anys; dit d'una altra manera, més punxant: hi ha nens i nenes que han passat tota la seva escolarització en barracons. Girona és la demarcació de Catalunya amb més barracons «educatius»; donen acolliment a un 30% del total d'alumnes gironins, repartits en 23 municipis. Qui sap què podrien opinar-ne aquells il·lustres polítics, treballadors de l'educació i de la feina ben feta al temps de la Mancomunitat de Catalunya.

La ciutadania fa esforços per arribar a entendre el laberint verbal que es munta quan algú vol «explicar» les partides pressupostàries, la cessió de solars necessaris, el consens entre responsables de l'alta necessitat d'atendre l'educació, i altres frases altisonants que baixen de totes les tribunes. Però els mestres, els pares, els ciutadans, els nens i nenes que ja tenen ús de raó, ningú no pot arribar a entendre com tota aquella xerrameca no es pot traduir a construir les necessàries escoles. Si ens hi poséssim, faríem una llarga llista de despeses que es destinen a altres coses que són innecessàries i fins i tot supèrflues o inconvenients.

Ara fa un torbament recordar aquella època de quan la migració massiva va omplir el país de barraques impresentables. I ara mateix s'està donant continuïtat a la presència de 305 barracons d'ensenyament. Fa pensar massa en allò de setanta anys endarrere, que va merèixer els noms de la vergonya i el deshonor.