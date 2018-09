Les reformes que es necessiten

Segueix l'exhibició de focs artificials que ha programat el Govern central per alegrar-nos la vida. Aquesta vegada, aprofitant la celebració dels cent dies transcorreguts des de la seva presa de possessió, efemèride a la qual es va voler donar un realç especial amb la invitació a personatges destacats de la cultura, les finances i l'esport. Un contertulià meu, home de llarga experiència, va dir que la iniciativa governamental li recordava, d'una banda, les celebracions que organitzava Franco al palau de la Granja per celebrar el 18 de juliol i, de l'altra, les trobades entre intel·lectuals i estrelles de Hollywood, que propiciava Kennedy a la seva sofisticada cort de Camelot.

Cent dies de governança no donen per a gaire (ni en les coses bones ni en les dolentes), però aquest Executiu de Pedro Sánchez, que està més que content d'haver-se conegut, ho celebra com si fos una fita històrica. I podria acabar sent-ho perquè per a sorpresa general Sánchez va aprofitar la cita per anunciar a la concurrència que anava a proposar a la resta de partits una reforma exprés de la Constitució per eliminar els aforaments de diputats i senadors per delictes que no s'hagin comès en l'exercici estricte del càrrec (la majoria). Una reforma també limitada per altra banda perquè no afectaria el Rei, jutges, fiscals, defensor del poble, i membres del Tribunal de Comptes. Ni tampoc, donada la peculiar estructura de l'Estat, als càrrecs electes de les comunitats autònomes, tot i que, se suposa, en aquest últim cas, que els parlaments regionals anirien fent el mateix i suprimirien també els respectius aforaments.

L'èxit de la reforma proposada està per veure ja que perquè prosperi es necessita el vot favorable de 250 diputats i 160 senadors. Al Congrés podria reunir-los si als escons dels que van donar suport a la censura a Rajoy s'hi uneixen els de Ciutadans. I sempre que Podem no exigeixi una reforma constitucional més àmplia que inclogui fins a un referèndum sobre la forma de l'Estat, és a dir, l'opció entre Monarquia i República. En qualsevol cas, la maniobra haurà servit per deixar en entredit el PP si com tot apunta que la seva postura definitiva sigui bloquejar la proposta al Senat, on té majoria absoluta.

Arribats a aquest punt, Sánchez ho tindria molt fàcil per presentar el PP davant l'opinió pública com un partit còmplice amb la corrupció i el seu líder, Pablo Casado, com una persona de dubtosa moral que busca l'empara d'un Tribunal Suprem de majoria conservadora per escapar d'una imputació judicial a la via ordinària. Tot això són maniobres per treure rèdits polítics, però quedarà pendent una vegada més una reforma a fons de la Constitució de 1978 per adaptar-la a la realitat del país. En els quaranta anys transcorreguts des de la seva entrada en vigor, només es van escometre dues reformes del text.

Una va tenir lloc el 1992 per adaptar-lo al Tractat de Maastricht i una altra el 2011 per reformar l'article 135 amb vista a consagrar la superioritat de l'estabilitat pressupostària sobre les demandes socials. És a dir, dues modificacions de clar contingut liberal capitalista imposades des d'Europa. La qüestió ara és saber si la ciutadania i els que la representen políticament seran capaços de tallar un vestit constitucional a mida de les seves necessitats. Que no són poques.